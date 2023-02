Este jueves vuelve la Europa League con la ronda eliminatoria de play-offs. Aquí se enfrentarán los ocho segundos clasificados de la fase grupal de la Europa League y los ocho terceros clasificados de la fase de grupos de la Champions League, buscando el boleto a la próxima ronda, donde ya está el Real Betis de Claudio Bravo y Manuel Pellegrini.

Se disputarán partidos de ida y vuelta que concluirán el próximo jueves 23 de febrero. Los ocho ganadores pasarán al sorteo de octavos de final que está programado para el viernes 24 de febrero y que tiene al equipo de los chilenos más que atentos.

El Real Betis ya se encuentra en octavos a la espera de rival. Su buena participación en la fase grupal le permitió instalarse directamente entre los 16 mejores equipos de la competición y saltarse la ronda de play-offs.

Entre el 9 y el 16 de marzo, el Betis verá acción en la Europa League de local, en el Benito Villamarín. El equipo que enfrentará al conjunto de Manuel Pellegrini será uno de los ganadores de los ocho enfrentamientos que están a continuación.

Barcelona - Manchester United.

Juventus - Nantes.

Ajax - Union Berlín.

Sporting - Midtjyland.

Bayer Leverkusen - Mónaco.

Shakhtar - Rennes.

Sevilla - PSV.

Salzburgo - Roma.

Los rivales que evitaría el Betis

El Betis ya sabe que no se medirá ante el Arsenal, Fenerbahce, Saint Gilloise, Ferencvaros, Friburgo, Feyenoord y Real Sociedad. Además, los equipos provenientes del mismo país no pueden enfrentarse entre sí hasta cuartos de final. En ese sentido, si el Barcelona o el Sevilla superan la ronda de play-offs y ganan sus respectivos encuentros, no podrán jugar ante el cuadro verdiblanco.

De esta forma, los posibles rivales que quedan en el camino del equipo de Claudio Bravo y Manuel Pellegrini son Manchester United, Juventus, Nantes, Ajax, Union Berlín, Sporting de Lisboa, Midtjyland, Bayer Leverkusen, Mónaco, Shakhtar, Rennes, PSV, Salzburgo y Roma.