Fabián Orellana apunta a un sorpresivo salto en el mercado. El ex jugador de Universidad Católica viajó de regreso a España y aparece como uno de los candidatos a integrar la Kings League, el torneo de futbolito que promociona Gerard Piqué y que cuenta con varios ex futbolistas, como Sergio Agüero.

Nada hacía presagiar que Fabián Orellana, autor del gol con que la selección chilena derrotó por primera vez a Argentina en partidos por los puntos, terminaría su carrera de futbolista en una competencia de exhibición. Pero las vueltas que tiene el destino ponen hoy al Histórico camino a la Kings League, el torneo de futbolito que organiza el ex futbolista Gerard Piqué.

El mediapunta viajó en las últimas horas a España después de su precario paso por Universidad Católica. Inmediatamente, decenas de seguidores del campeonato que integran doce equipos comandados por personalidades como el streamer Ibai Llanos, los ex jugadores Sergio Agüero e Iker Casillas, y una tropa de youtubers y gamers connotados.

De hecho, El Kiosco de la Kings League, que congrega expertos sobre la materia, asegura que el jugador número 12 del XBuyer Team será el ex mundialista chileno. Así lo reseña Pedro Sáez Arenas, más conocido en Twitch como El Ingeniero Pedro en su apuesta: "El jugador es Orellana. 37 años de edad, 37 goles, participación en 288 partidos de la Liga Santander".

El XBuyer Team ya tiene un chileno en sus filas. Se trata de Benjamín Sierra, sobrino de José Luis Sierra y de Sebastián Miranda.

¿Fabián Orellana se retira del fútbol profesional?



Lo cierto es que la eventual participación de Fabián Orellana en la Kings League, una liga de once partidos en cancha reducida más un playoffs por el título, con dos tiempos de 20 minutos y una serie de normas especiales; no representará su retiro de la actividad per sé. Sólo se trata de una liga paralela.

Las reglas, eso sí, son otras. Para empezar, cada equipo tendrá cambios ilimitados, habrá definición por penales para decidir los empates y la pena máxima se cobrará en formato de penales largos: el jugador comenzará con el balón en la mitad de la cancha, contra el arquero rival.

Antes de su viaje a España, Fabián Orellana comenzó a seguir en sus redes sociales a Gerard Piqué y a la Kings League, antecedentes que intensifican el pronóstico para uno de los jugadores chilenos de mayor experiencia en el exterior: doce años en Europa.