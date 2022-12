Lionel Scaloni se transformó en el artífice de la gran alegría de Argentina. El técnico asumió como interino tiempo atrás y su proceso acaba de vivir el punto más alto de todos tras coronarse como los campeones del Mundial de Qatar 2022.

El entrenador y ex futbolista apareció como una solución de emergencia tras la salida de Jorge Sampaoli en 2018, pero terminó pasando a la historia al darle a la Albiceleste la tercera Copa del Mundo en su historia.

Tras la gran final con Francia en el Mundial de Qatar 2022, Lionel Scaloni protagonizó un particular video viral. El técnico fue captado aguantando las lágrimas, pero en un momento no dio más y explotó en llanto mientras se abrazaba con Leandro Paredes.

La situación de inmediato sumó relatos heroicos por parte de los hinchas, pero poco se conocía respecto a por qué ocurrió de esa manera. Eso hasta este miércoles, cuando el propio entrenador decidió explicarlo.

En medio de un homenaje en Pujato, el pueblo donde nació, Lionel Scaloni habló de su explosivo llanto tras coronarse campeón con Argentina. "En ese momento venía Leandro Paredes de frente y lo vi llorando y ahí ya supe la magnitud".

"Estaba conteniendo algo que ya era momento de soltarlo. Fue un momento muy lindo", agregó el estratega de la Albiceleste.

Lionel Scaloni no se quedó ahí y habló desde el corazón. "Es el triunfo de todos. De ningún club ni de otro, sino de todo el país. Esta selección jugaba por y para la gente, no veo otra cosa que no sea jugar para todos ustedes. Es emocionante y gratificante".

"Ahora nos damos cuenta un poco más de lo que se ha conseguido. Sinceramente, cuando estás en la competición estás metido en lo que estamos, pero hoy con redes sociales y televisión llega todo. Estábamos al tanto de lo que pasa en Argentina, pero no a esta magnitud", agregó.

Finalmente enfatizó que "cuando vimos esto, la verdad es que no tiene palabras. Agradezco, me olvido de mi familia, pero lo dijimos todos: sin familia, no sería lo que soy ahora".

Lionel Scaloni disfruta del mejor momento de su vida y se gana los aplausos de los hinchas en Argentina tras quedarse con el Mundial de Qatar 2022. La Scaloneta sigue su rumbo, esperando avanzar en la ruta y no pincharse en el camino.

Revisa el explosivo llanto de Lionel Scaloni tras ser campeón con Argentina en Qatar 2022