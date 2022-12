Argentina puso fin a su larga sequía y se coronó como la nueva campeona del mundo. La Albiceleste se impuso en un emocionante encuentro a Francia en la tanda de penales, quedándose con el título del Mundial de Qatar 2022.

El elenco trasandino terminó con años de fracasos de la mano de Lionel Messi, quien consagró su carrera alcanzando el trofeo más importante de todos. La situación tiene felices a los hinchas y ex jugadores argentinos, que han festejado con todo el logro.

En conversación con RedGol, Sergio "Charly" Vásquez reconoce que "es un orgullo que se haya podido ganar. Gracias a Dios las cosas salieron bien y en los últimos minutos del partido no opacaron lo lindo que fue disfrutar esta gran final".

Para el ex Universidad Católica, Argentina mostró una de sus mejores versiones. "Muy pocas veces en el fútbol se vio una superioridad tan grande en 70 minutos", dijo. "Fueron dos errores de Argentina y que la eficacia de Francia hizo que el partido terminara empatado".

"Argentina demostró que estaba a la altura para ser campeón, hizo todo bien, tocó el balón de un lado para otro. Sometió a Francia en los primeros 70 minutos", agregó.

Charly Vásquez también tuvo palabras para Lionel Messi, al que sube al olimpo del fútbol. "Y no es que lo igualen, como siempre digo, cada uno en su era fue el mejor. Y este chico me parece que, lejos, es el mejor de todos los tiempos".

Para cerrar, alabó el trabajo interno de la Albiceleste. "No fue Scaloni, fue el cuerpo técnico en general. Una sola persona no hace lo que pasó con la selección. Cada uno puso su grano de arena para que la selección se llevara como se llevó, como una especia de familia. Cuando las cosas buenas fluyen, casi siempre pasa algo lindo. Eso lo demostró Scaloni, Ayala, Samuel, el utilero, el presidente de la AFA… Fue una comunidad tan grande que nos llevó a este momento. Arrancó en el 2019 y desde ese momento vienen haciendo las cosas bien. Siempre habrá gente en contra, pero hoy tendrán que pedir disculpas. A nivel argentino y mundial".

Gerardo Reinoso: "La selección hizo el mejor partido"

Otro de los que festejó la obtención del Mundial de Qatar 2022 es Gerardo Reinoso. "La Vieja" aplaudió a Argentina y reconoció que "es un sueño, algo que queríamos y deseamos todos los argentinos, por esta selección y por Messi. Fue más que merecida, pero fue muy sufrida".

Ahí, el ex UC, Santiago Wanderers, Palestino y Unión Española se sumó a su colega y destacó el nivel de la Albiceleste. "Hoy creo que la selección hizo el mejor partido, Pero Francia te empató en 5 minutos y casi te lo gana. Ese nivel con el rival que tuvimos, el último campeón, demostró que es grande".

Pero eso no fue todo, ya que también le dedicó palabras a Lionel Messi y su cartel del mejor de todos los tiempos. "Lo demostró, muy pensante, calculador, manejando los tiempos y los jugadores, los ordena. Hoy Argentina hizo un partidazo, presionó, jugó, llegó".

"Para mí, hoy Messi le ganó por milésimas a Diego. El jugador de la historia es Messi. Totalmente. Es algo que le faltaba para que la otra gente le dé el lugar que se merece", añadió. "Fue cuestionado, que no cantaba el himno, que no aparecía, por los propios argentinos y hoy todos están rendidos a los pies de Messi. Hoy mi hija me dijo que vio a Messi ser campeón del mundo. Nosotros vimos a los dos, pero ellos ya se dan cuenta".

Finalmente destacó la unión del continente para traer de vuelta la Copa del Mundo. "Feliz, contento, festejamos con amigos y la familia, me escribió gente de Chile. Somos vecinos, amigos y Sudamérica, que hoy demostró que sigue siendo potencia. Hay que trabajar para que nos siga dando alegrías".