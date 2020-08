Lionel Messi no se presenta a los exámenes de PCR en el Barcelona y deja en claro que no quiere nada con el cuadro culé

La citación era clara en el Barcelona: 10:15 (hora de España) de este domingo debían presentarse en la Ciudad Deportiva Joan Gamper para ser sometidos a un examen PCR vital antes de comenzar los trabajos este lunes con el nuevo entrenador Ronald Koeman.

El gran ausente de la jornada fue Leo Messi, señal inequívoca de que no tiene intenciones de seguir usando la camiseta 10 del Barça.

La prensa de Cataluña no se sorprendió con la no presencia del argentino informando que este sábado había quedado claro que la Pulga no se presentaría, tal como pasó.

Según Sport "el delantero argentino, tras comunicar al club vía burofax que no seguiría en el Barça la próxima temporada, hizo lo propio para dar a conocer que no tenía intención de acudir a la convocatoria que le mandó el Barça para pasar este domingo por la mañana la prueba del PCR".

Mundo Deportivo por su parte asegura que "el argentino, como ya comunicaron este sábado sus abogados, no ha asistido a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, donde se han realizado todas las pruebas antes de que este lunes arranca oficialmente la era Koeman con el primer entrenamiento este lunes a las 17,30 horas".

El conflicto de Messi y el Barcelona está lejos de terminar considerando que el club que preside Josep María Bartomeu no reconoce la clásula de salida que quiere ejercer el futbolista, en tanto el argentino está decidido a partir, y así lo dejó en claro este domingo al no presentarse a los exámenes.

Al contrario del volante, Arturo Vidal sí compareció a la hora establecida y realizó su examen de PCR con total tranquilidad y se espera que también se presente al primer entrenamiento de Koeman pactado para mañana.