El central del Barcelona, Gerard Piqué, vive un complicado momento luego de que el medio español, El Confidencial, filtrara una conversación con el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, que lo comprometen.

En un primer audio se escucha al campeón del mundo coordinando con el dirigente para supuestamente recibir una comisión millonaria por la realización de la Supercopa de España en Arabia Saudita.

Luego, este miércoles, el mismo medio filtró un diálogo en el que Piqué le pide ayuda a Rubiales para ser convocado a la selección española sub 21 para los Juegos Olímpicos de Tokio.

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, fue consultado por la situación y señaló: "Él es así, una persona muy extrovertida que le gusta estar en boca de la gente. En este sentido, somos antagonistas, yo prefiero ser mas prudente y diplomático".

Luego, lo respaldó: "Es Gerard, lo conozco, si estuviera distraído o le faltase concentración, soy el primero que le avisaría. Pero esto le da gasolina, le da adrenalina, es como una droga en el buen sentido de la palabra. Es Gerard, nos ha dado un rendimiento brutal y lo hemos echado de menos. Y de las molestias está bien".

Sobre las aclaraciones de Piqué en Twitch, indicó: "No me molestó, me molesta que no estén centrados en el trabajo o no den el 100% en el entrenamiento o el partido, eso sí sería un problema. Es Gerard, he sido compañero suyo muchos años, sé gestionarlo, él lo sabe gestionar y lo necesita. Necesita estos estímulos para competir mejor. Es Gerard, lo conozco muy bien y no tengo ningún problema con él".

Y respecto de Rubiales, comentó: "Es muy difícil. Mi opinión no va a cambiar nada. Por más que diga, hay dos personas implicadas, las preguntas son para ellos. Conozco bien a Rubiales. Es un tío noble, mira por el bien de todos, lo he vivido como futbolista. Confío en la honestidad de Rubiales. Son ellos los que tienen que dar las explicaciones. Si es ético o no... opiniones hay de todo tipo".

Finalmente, Xavi habló del momento que vive el Barca tras la derrota en casa ante el Cádiz: "No ha habido bronca, pero sí he dicho las cosas como son. Y si hay que enseñar un vídeo y mostrar cómo no compites... Es una evidencia que el Cádiz compitió mejor. Hay que tener más fe y más deseo de cara a puerta. Muchos centros, ocasiones claras... Se tenía que ganar y fue un error por parte nuestra. Por fe y por deseo no nos pueden ganar. No fue una bronca, se habla y ya está".

Este jueves el Barcelona visita a la Real Sociedad en el Estadio Reale Arena de San Sebastián por la fecha 33 de la Liga española.