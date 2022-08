Gyan Asamoah es uno de los jugadores más importantes en la historia de la selección de Ghana con 109 apariciones y 51 anotaciones, siendo el máximo goleador de todos los tiempos.

Sin embargo, el delantero de 36 años, también es recordado por la mayor decepción de su selección que estuvo cerca de alcanzar las semifinales del Mundial de Sudáfrica 2010.

En aquel partido frente a Uruguay erró un penal en los último minutos, después de una mano en la línea del arco de Luis Suárez, quien se iría expulsado, pero luego celebraría la clasificación de su selección.

Ahora Asamoah planea volver a la selección de su país para tener una revancha contra el equipo charrúa, que integra el mismo grupo en el Mundial de Qatar 2022.

The Sun afirma: "Asamoah está decidido a unirse a Ghana para la Copa del Mundo de este invierno y emular al héroe africano Roger Milla, quien salió de su retiro en 1990 y llevó a Camerún a los cuartos de final".

Asamoah no se ha retirado, pero estuvo inactivo en los últimos meses a causa de las lesiones, siendo su último equipo el Legon Cities de Ghana, el que dejó en 2021.

En declaraciones a la BBC, Asamoah indicó: "Cualquier cosa puede pasar. Sabes que ha pasado antes, estoy hablando de Camerún en 1990"

"Con Roger Milla, ya sabes, volviendo del retiro para jugar en la Copa del Mundo. Pero no me he retirado, sabes que nunca he anunciado mi retiro", añadió.

Luego, afirmó: "Sabes, he estado fuera durante casi dos años debido a lesiones, debido a mi cuerpo. Solo necesito recuperar mi cuerpo Así que comencé a entrenar, por supuesto, para poder volver a estar en forma y luego veré cómo reacciona mi cuerpo al jugar fútbol competitivo".

"Solo tenemos que asegurarnos de que sabemos lo que estamos haciendo. Por supuesto, todo está en progreso, todo parece positivo. Veremos qué sucede, puede haber una sorpresa", finalizó.