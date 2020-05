Las siete jóvenes promesas a seguir en el regreso de la Bundesliga

Solo es cuestión de días para que vuelva el fútbol a nuestras vidas, porque este sábado la Bundesliga retomará la actividad, bajo estrictas medidas de seguridad, con el objetivo de terminar los últimos nueve encuentros de la temporada.

En ese contexto, en RedGol quisimos realizar una selección de las jóvenes promesas de la liga alemana y que de seguro darán que hablar en las próximas semanas, pues serán algunos de ellos protagonistas en el mercado de verano europeo.

Erling Haaland (Borussia Dortmund, 19 años): No cabe duda de que la aparición de este joven y letal delantero causó revuelo en todo el mundo, porque desde que fichó en BVB (enero 2020) a disputado 11 partidos y lleva 12 goles, una cifra muy alentadora y que tuvo que frenar por la paralización del fútbol. Ahora es tentado por Real Madrid.

Jadon Sancho (Borussia Dortmund, 20 años): Desde la pasada temporada que su nombre se está posicionando como los grandes proyectos futbolísticos de los próximos años, porque se contabilizamos sus números son avasalladores: 17 goles y 18 asistencias en 35 partidos. Por lo mismo, su más seguro destino será Manchester United, elenco que está obsesionado por contratar los servicios del jugador.

Alphonso Davies (Bayern Múnich, 19 años): Inició como delantero, pero ahora la está rompiendo como lateral. Es titular indiscutido, lleva un gol, seis asistencias en 29 partidos y ya es considerado el mejor jugador de su país, Canadá. Fue tanta su alza futbolística que el elenco bávaro ya le renovó el contrato hasta 2025 para evitar tentaciones de ir a otro equipo.

Kai Havertz (Bayer Leverkusen, 20 años): Es uno de los grandes proyectos del equipo de las Aspirinas, incluso algunos medios alemanes han dicho que es el nuevo Charles Aránguiz del equipo. Es un dotado volante ofensivo técnico y lleva 10 goles, ocho asistencias en 34 partidos. Bayern Múnich está interesado en el jugador.

Dani Olmo (RB Leipzig, 22 años): Llegó como uno de los jugadores más proyectables de España, pues fue campeón de Europa sub 21 y su versatilidad ofensiva lo hace atractivo para cualquier equipo. No obstante, esa misma capacidad de poder jugar en cualquier parte de la zona de ataque lo ha llevado a no tener un lugar fijo en el equipo dirigido por Julian Nagelsmann. Quizás ahora tendrá su lugar.

Jean-Clair Todibo (Schalke 04, 20 años): A pesar de sumar minutos en FC Barcelona, no tuvo cabida y, por lo mismo, está iniciando su carrera en la Bundesliga. Ha sumado pocos minutos en la Bundesliga y cuando empezó a agarrar camiseta de titular, el fútbol fue suspendido. Ahora, con el regreso de la actividad, debería sumar los minutos y empezar a forjar su camino en la elite del fútbol.

Evan N’Dicka (Frankfurt, 20 años): Es el tradicional central: fuerte y alto. No tuvo los minutos esperados en Francia y, por lo mismo, se fue a la Bundesliga. Desde que llegó a Alemania lleva más de 60 partidos disputados, dos goles y está siendo seguido por los grandes equipos germanos.