Las íntimas confesiones de Gianluigi Buffon: “No estaba satisfecho ni con la vida ni con el fútbol”

No cabe duda de que Gianluigi Buffon será recordado como uno de los grandes porteros del mundo. Sin embargo, también es conocido por varias polémicas ligadas a las apuestas, infidelidad, depresión y fascismo.

En ese sentido, el sitio Marca recordó algunas de las frases más polémicas del arquero de Juventus, durante su carrera deportiva y que nosotros acá en RedGol quisimos destacar:

Fascismo: En su época en Parma se le acusó al portero por escribir “Boia chi molla” (Verdugo al que afloja), uno de los lemas de Benito Mussolini y sus camisas negras. Ante esta situación el arquero mencionó en una entrevista el 2013: “Son experiencias de vida, negativas, que sirven para madurar. No me avergüenzo, porque no lo hice de mala fe. Cuando fallé lo hice por ignorancia; no por mandar señales al exterior”.

Buffon ha desarrollado casi toda su carrera en Juventus. (@gianluigibuffon)

La depresión: En su autobiografía titulada Número 1, el arquero reveló su momento más oscuro. “No estaba satisfecho ni con la vida ni con el fútbol. Sentía un agujero negro en el alma”. “Si vives de forma nihilista, fijándote solo en el fútbol, tu alma empezará a cambiar. Al final estarás tan deprimido que ya no tendrás ganas de levantarte de la cama”, explicó en una carta en `The Players Tribune’.

“Una mañana, cuando salgas de la cama para ir a entrenar, tus piernas comenzarán a temblar sin control. Estarás tan débil que no podrás conducir un cocho. Al principio, pensarás que es solo fatiga, pero luego empeorará. Todo lo que querrás es dormir. Durante siete meses, tendrás dificultades para encontrar alegría en la vida. Tu rutina puede convertirse en una prisión”, complementó.

Problemas con las apuestas: El portero estuvo investigado por un escándalo de corrupción en el fútbol italiano. “No volverá a apostar. Entraba a algunos sitios de apuestas, pero no las relacionadas con el fútbol. Cuando me ligaron al escándalo, me lastimaron, porque se puso en duda mi lealtad deportiva”, dijo en octubre de 2006. Luego, fue absuelto de todos los cargos.

Infidelidad: “¿Los cuernos? Nadie se ha muerto por ser una cornuda (…) Me habría gustado saber que mi matrimonio estaba roto por otra vía que a través de la prensa. Me habría gustado que Buffon me lo hubiese dicho, o alguien de mi entorno”, expresó la ex esposa Alena Seredova, con quien tiene dos hijos el arquero italiano.

