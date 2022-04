Patrice Evra es una de esas tantas historias de futbolistas que han debido surgir desde contextos muy complicados y triunfar, que en su caso fue evidente pues llegó a representar grandes equipos como Mónaco, Manchester United, Juventus y defender constantemente a la selección francesa.

El galo dio una entrevista a la BBC en la que dio detalles de una infancia durísima que tuvo que dejar atrás para lograr sus objetivos, en la que ya había confesado haber sido víctima de abusos sexuales. "No me avergüenzo cuando reconozco que me sentí como un cobarde durante muchos años por no hablar del tema", afirmó previamente con The Times.

En esta nueva conversación siguió ahondando. "He vendido drogas, he mendigado y he trabajado en una tienda de televisores. Uno no es cierto", indicó mientras hacían una dinámica llamada "dos verdades y una mentira". Luego dio otros detalles. "No vendía televisores", puntualizó.

El abandono de su papá fue una de las circunstancias que más le puso cuesta arriba su vida. "A veces, a medianoche, cuando tiran los Big Mac fríos, íbamos a recogerlos a la basura. Tras la marcha de mi padre, todo fue un caos".

Evra agradeció a su carrera por darle una nueva oportunidad. "El fútbol me salvó. Cuando tenía 17 años viajé a Italia (pasó por Marsala y Monza antes de fichar por el Niza en 2002). Recuerdo que entré en mi habitación y había un chándal. Llamé a mi mamá y le dije: 'Esto es el cielo, la gente nos sirve la comida y tenemos dos tenedores a un lado y dos cuchillos en el otro'", añadió.