Las últimas semanas de Josep Guardiola han sido complicadas pues Manchester City dejó ir una eliminatoria casi sentenciada contra Real Madrid en las semifinales de Champions League, por la que recibió críticas desde algunos medios de comunicación en los que actualmente trabajan exfutbolistas.

Uno de los que no se guardó nada fue Patrice Evra. "Pep no quiere líderes. Esta es la razón porque se encuentran con problemas que no esperan. No tienen nadie sobre el campo que les ayude. No quiere entrenar a gente con personalidad, por esto pierden. Ganó la Champions con el Barça, pero construye a los equipos para controlar a todo el mundo", sentenció.

Es por eso que el entrenador de los ciudadanos aprovechó la última conferencia de prensa para responderle a los señalamientos. "El carácter y la personalidad con la que jugamos en la Premier es la misma que teníamos en la Champions. Quizás dejó estos titulares porque quiere trabajar para el Manchester United", señaló.

Pero tuvo palabras aún mucho más fuertes para el francés y otros colegas. "Sobre lo que decían los especialistas, exjugadores como Berbatov, Seedorf o Patrice Evra, que estaban en el Santiago Bernabéu. Yo jugué contra ellos en mi carrera y no vi en su juego este tipo de personalidad cuando los destrozamos en la final de la Champions League contra el United, cuando yo entrenaba al Barça", puntualizó.

Manchester City, este domingo, visitará a West Ham con la gran posibilidad de dar el paso que puede resultar definitivo para ganar la Premier League pues a falta de dos fechas tiene tres puntos de ventaja sobre Liverpool y siete goles más a su favor en el diferencial, por lo que de ganar tendría que pasar algo descabellado para que pierdan el título en la última jornada.