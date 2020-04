Las crudas palabras de Diego Lugano por el coronavirus: "Están los canallas de siempre que viven bajo un lema cuanto peor, mejor"

Histórico de la selección uruguaya, líder natural dentro de la cancha y siempre opinante. Ese es Diego Lugano, ahora directivo de Sao Paulo, quien desde Brasil hizo un duro análisis del coronavirus.

El ex defensa central no dejó títere con cabeza, asumiendo que los problemas a futuro serán más grandes que el propio virus, que aún no tiene vacuna.

"Las consecuencias pueden ser mucho más catastróficas que el propio virus, que ya llegó, que lo vamos a padecer, que va a circular por la sociedad. En un momento de pánico quiso bajar un poco el miedo que paraliza a este continente que es Brasil, pero hay un tema político que está muy dividido y no se le puede creer a ninguna de las dos partes, la verdad. Mucho menos a la televisión porque hay algunos canales que quisieran inculcar el pánico: te van contando segundo a segundo los muertos. De repente hay otros mil problemas que padece esta sociedad y que parece que por arte de magia no estuvieran mas", dijo en primera instancia a radio Uruguay.

Luego afirmó que "uno como ciudadano, como padre, lo que puede hacer es tener respeto y preocupación, pero ver todo en un contexto general porque las consecuencias de todo esto pueden ser mucho peores que el propio virus".

Lugano ahora es directivo de Sao Paulo - Getty

La Tota, además, reconoció que Sao Paulo tendrá muchos problemas a raíz de la pandemia: "Obviamente las finanzas del club se van al carajo porque se cancelan todo tipo de ingresos que el club tenía. Somos una plantilla muy cara, la tercera en Brasil y la cuarta o quinta máximo de toda América. Esto hace que este mes se haga muy difícil pagar el 100% de todos los compromisos que el club tiene. En ese drama estamos hoy, que no sabemos hasta cuándo se va a estirar. Sigue habiendo recortes de todo tipo. Se van cortando las cadenas de pago. La cosa está complicada".

Para finalizar, le pegó a todos, como en la cancha: "no hay una salida: si te confinás 100%, te morís de hambre; y si salís como loco a la calle a trabajar, los contagios pueden ser mayores. En el medio hay gente que tiene miedo de morir del virus, hay gente que tiene miedo de morir de hambre y están los canallas de siempre, que están en Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, en todos lados, que viven bajo un lema: cuanto peor, mejor. E intentan que todo se vaya al carajo para sacar sus réditos personales".