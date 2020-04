¿Cómo se determina si un paciente Covid-19 está sin riesgo de contagio?

El Ministerio de Salud junto al Consejo Asesor COVID-19 definieron los criterios para considerar cuándo un paciente COVID-19 deja de ser infectante.

La definición hecha por el comité de expertos es de gran importancia, ya que establece desde qué momento una persona con el coronavirus Covid-19 deja de contagiar a otras personas, con lo que se pone fin a la cuarentena obligatoria.

Estos criterios se definieron en base a 4 situaciones que tienen que ver con la gravedad de la enfermedad en cada caso a analizar.

Los 4 criterios para definir a un paciente sin riesgo de contagio

1.- Si es un caso leve que fue manejado en domicilio y no tiene síntomas, pasa a ser no contagiante a las 14 días desde el inicio de los síntomas o fue diagnosticado.

2.- Si es un caso de paciente hospitalizado, que está sin síntomas, pasa a ser no contagiante al día 14 desde que se diagnosticó.

3.- Si es un paciente hospitalizado, pero dado de alta con síntomas respiratorios, pero sin fiebre, pasa a ser no contagiante a los 14 días después del alta.

4.- Si es un paciente con compromiso inmunológico, pasa a ser no contagiante a los 28 días desde el inicio de síntomas.

El test de PCr es útil para encontrar contagio, pero no para dar de alta.

Por otra parte, el mismo Comité Asesor determinó que el examen de alta debe ser de Inmunoglobulina G (IGG) en muestra de sangre, que detecta anticuerpos, que son las defensas desarrolladas por el organismo para combatir el coronavirus Covid-19.

Con esto se descartó al PCR como un examen válido para dar de alta a una persona contagiada con coronavirus como no contagiante.