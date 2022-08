Enzo Roco estuvo lejos de haberlo pasado bien en el estadio Benito Villamarín. El defensor chileno de 29 años fue titular en la derrota del Elche, que cayó por 3-0 ante el Betis por la primera jornada de La Liga de España. El ovallino empezó a sufrir desde temprano, pues expulsaron a John Nwankwo en los 16' del partido.

Pero lo peor llegó después. Específicamente 12 minutos. El espigado zaguero surgido de la cantera de la Universidad Católica tenía controlado un balón que se paseó por la raya, amagó a salir, pero no dejó nunca la cancha. El francés Nabil Fekir se dio cuenta del relajo del "3" del cuadro ilicitano.

Fue por él, le metió la pierna izquierda y se quedó con la pelota. Roco intentó agarrarlo de la polera y el short, en la parte inferior del vientre, pero fracasó en ese intento. Logró igualar la carrera del talentosísimo jugador galo, pero nuevamente se le escapó.

Y no pudo hacer nada para evitar el centro que terminó con Borja Iglesias y un gol literalmente en la boca del arco. Fue la conquista que inició el camino de la goleada para los verdiblancos, que han tenido muchos problemas financieros durante el mercado de pases que cierra el 31 de agosto. "El error de alevín es de escándalo", criticó el periodista de Flash Score, Gonzalo Rodríguez. Una falla infantil, para el comunicador.

Eso no pasó inadvertido para el DT del Elche, Francisco Rodríguez, quien hizo dos cambios en el descanso, cuando el marcador decía 2-0 a favor de los pupilos de Manuel Pellegrini. Una de esas modificaciones fue la entrada de Diego González por el zaguero chileno, quien no tuvo un buen estreno en la máxima categoría del fútbol español. Teté Morente ingresó por Fidel, la otra movida del estratego, que no dejó pasar los desafortunados 45' que tuvo el chileno en la casa del Betis.