La renovación de Ter Stegen con el Barcelona está en punto muerto: Juventus, Man. City y Bayern Múnich están al acecho

Estas semanas sin fútbol en los estadios ha servido para que los clubes empiecen a preparar sus planteles para la próxima temporada (2020-2021). En ese sentido, FC Barcelona ya empezó a poner los jugadores que son “prescindibles” y los que son prioritarios como Ter Stegen.

Antes de que iniciase el parón por el coronavirus, el portero alemán ya estaba en conversaciones para renovar su contrato con el equipo catalán. Sin embargo, los diálogos no llegaron a buen puerto y, por lo mismo, los grandes de Europa están poniendo su mirada en el cotizado guardameta.

El agente del alemán, Gerd vom Bruch, ha comunicado que entiende la situación que está atravesando el club culé y que esperarán para saber el escenario económico que tendrá Barcelona en las próximas semanas, una vez que vuelva el fútbol a las canchas.

Lo único claro es que Ter Stegen quiere sentirse valorado por el equipo español y, es por ello, que pide una mejora salarial, pues su suplente no juega ni la mitad de los minutos que él suma por temporada. Además, el alemán tiene ganas de continuar en el club, porque cree en el proyecto deportivo que se está armando para las próximas temporadas.

Sin embargo, eso no quita que el jugador no esté dispuesto a escuchar ofertas de otros clubes, pues su contrato vence el 2022 y si no llega a un acuerdo de su renovación, el equipo catalán se verá en la obligación de venderlo para obtener alguna ganancia.

Como informa Sports equipos como Juventus, Manchester City y Bayern Múnich están al tanto de esta situación. De hecho, el equipo británico es uno de los más interesados, pues Pep Guardiola no está conforme con el rendimiento de Ederson y no tendría problemas en venderlo para traer al alemán.

Por el momento, no hay ninguna oferta concreta por el jugador, pero lo único claro es que clubes interesados en contratar los servicios de Ter Stegen no van a faltar y más ahora que la Premier League está siendo adquirida por millonarios empresarios asiáticos.