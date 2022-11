A horas de que la selección de Argentina haga su estreno en el Mundial Qatar 2022, el Kun Agüero explota comentando que no lo han dejado estar cerca de sus ex compañeros y alude que quizás alguien está molesto con él.

La polémica frase del Kun Agüero: "Si no quieren que vaya, que me lo digan en la cara"

Argentina hace su gran estreno en el Mundial Qatar 2022, enfrentando a Arabia Saudita, donde los hinchas están muy ilusionados con el último torneo que va jugar Lionel Messi, donde intentará dar la tercera estrella para su país.

Mientras los jugadores están concentrados esperando el debut, un ex compañero hace noticia, porque si bien viajó hasta Qatar para poder acompañarlos, no ha podido estar ni cerca del camarín Albiceleste.

Se trata del Kun Agüero, quien en una transmisión con el influencer Jero Freixas, que el ex atacante aseguró que "no pude ver a la Selección todavía. Pero bueno... Vamos a ver. Está todo medio raro".

"No es que no me dejaron. Supuestamente tenés que tener una credencial para pasar. Me suena medio raro. Me suena raro que tarden tres o cuatro días. Yo hablo, pregunté, viene de arriba. Después veo que otros están ahí adentro", comentó fuertemente.

En una situación bastante rara, por la situación del Kun que se tuvo que retirar del fútbol por un problema al corazón, donde era parte del plantel de Lionel Scaloni.

"Es raro que no te hagan una credencial rápido. He estado en la Selección y una credencial te la hacen rápido. Qué sé yo... La AFA", prosiguió relatando.

"Mañana juegan. No voy a ir a molestar. Voy a esperar a que termine todo. Quería ir antes, desearles suerte. Es rara la situación. Somos Argentina y hay muchas cosas que tenemos que aprender. No tengo problemas en decirlo. La cosa es medio rara, extraña", enfatiza Agüero.

Por lo mismo golpea la mesa asegurando que "nunca le hice mal a nadie. Siempre me porté bien. Capaz hay gente que no le gusta que le diga las cosas malas. La cosa es media rara".

En esa misma línea aseguró que "te da bronca que otros llegan el mismo día del viaje y de repente están ahí. Mandé un mensaje bien. Si no quieren que vaya, está todo bien, que me lo digan en la cara", finaliza.

Revisa las declaraciones del Kun Agüero