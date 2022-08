En Argentina siempre ha sido un rumor la relación amorosa entre Marcelo Gallardo y la periodista Alina Moine. Fue en radio La Red, donde se manifestó un dato, asegurando que la presentadora de televisión es quien acercó el nombre de Pablo Solari al Muñeco, cuando todavía no aparecía en su radar.

El buen desempeño de Pablo Solari desde su llegada a River Plate ha hecho que las miradas estén fijas en lo que puede hacer el ex Colo Colo en cada partido, quien ya suma cuatro goles con la camiseta del millonario.

Pese al buen momento, ha salido una versión de cómo le fue acercado el nombre del Pibe a Marcelo Gallardo, cuando todavía no conocía bien de sus condiciones en el estadio Monumental.

Esto fue en el programa Fútbol 910 con Toti Pasman de radio La Red, donde en la edición nocturna del lunes 29 de agosto, uno de los panelistas aseguró que el nombre de Solari fue acercado al Muñeco por la periodista Alina Moine.

"Tengo un dato tremendo. Me dijeron que Solari llega a River porque Alina se lo recomendó a Marcelo, como amiga. Se ve que lo tenía visto. Según comentaba el analista de videos de River, lo detectaron cuando estudiaban a Colo Colo e iba ser rival de River. Me pasaron ese dato de primera", lanzó Ezequiel Sosa.

Esto, en medios de rumores del romance que mantiene la periodista con el entrenador, donde incluso han dicho esta semana que ahora la han involucrado con el conductor de televisión Marcelo Tinelli.

Eso no es todo, porque en el programa también dieron un compacto de cómo Alina Moine comenta decisiones de Marcelo Gallardo, como cuando dio razones por los qué Juan Fernando Quintero no estuvo en el último partido de River Plate, dando a entender que maneja mucha más información.

"Para mí parte de esa rotación es que Juan Fern no estuviera del arranque en el último partido. Le administró cargas. Lo primero que se me ocurre es que si Juanfer no completaba los 90, en esto de adminitrar fisicamente a los jugadores y el cuerpo técnico ve bien quién está mejor o peor, para mi lo reservo para el parito contra Defensa. Juanfer nunca completa los 90, pese a ser titular en los últimos partidos", comentó la periodista en su anális de River Plate, lo que aseguran sus colegas radiales es por los datos que maneja.