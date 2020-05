La imperdible anécdota de Mario Alberto Yepes con Reinaldo Rueda: "Le debo la carrera como defensor o le debo que me haya quitado una carrera como goleador"

Uno de los mejores jugadores colombianos de todos los tiempos es el ex defensor central Mario Alberto Yepes, quien conversó mano a mano con RedGol y trajo a colación una imperdible historia con Reinaldo Rueda, actual DT de la selección chilena.

Resulta que la carrera del actual mánager de la selección colombiana empezó por allá en 1994 en Cortuluá, y su sueño era ser un temible goleador, por ende gracias a su estatura jugaba como delantero centro.

Sin embargo, con la llegada de Rueda al equipo donde jugaba Yepes todo cambió, porque vio sus condiciones y lo mandó a la zaga, situación que en un principio no le gustó al ex PSG.

"Tengo una anécdota muy especial con Reinaldo, cuando yo empecé a jugar a nivel profesional yo jugaba de delantero, mi primer partido en el alto nivel fue de delantero. Eso fue en Cortuluá, en el año 1994, y Reinaldo llegó como entrenador ahí. Él decidió que yo tenía que jugar de defensor central, ¿y cuál es la anécdota? es que yo no quería, tuvimos muchos inconvenientes con eso, yo no lo asumía y por eso él me dejaba por fuera del equipo y él insistía en que jugara de defensor central", partió contando el ex seleccionado colombiano a La Redgoleta.

"Un día jugamos un partido amistoso y él me dice, ‘bueno Mario, vas a jugar el primer tiempo de delantero, y el segundo de defensa’, le dije ‘bueno, listo, no hay problema’. Cuando termina el partido pasan 15 días y resulta que ese partido lo estaba viendo el entrenador de la selección Sub 20, y llega la convocatoria para jugar el Sudamericano, pero me habían llamado jugando de defensor, no de delantero, entonces ahí le di la razón a Reinaldo y decidí comenzar mi camino como defensor central, tanto no se equivocó mucho", agregó entre risas el caleño.

Yepes ahora es el mánager de la selección colombiana - Getty

Pero eso no fue todo, porque luego arremetió con que "o le debo la carrera como defensor central o le debo que me haya quitado una carrera como goleador también en todo el mundo".

Lo cierto es que Mario Alberto Yepes tuvo una gran carrera, jugando en los mejores clubes del mundo, y en gran parte es gracias al ojo de Reinaldo Rueda.