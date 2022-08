Este mediodía se lanzará la candidatura conjunta de Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay para albergar el Mundial 2030. Para Alberto Kesman, reconocido locutor del fútbol uruguayo, no existen dudas de que el centenario de la Copa del Mundo debe en Sudamérica.

Sudamérica quiere tener un Mundial. Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay ya oficializaron una unión para organizar la Copa del Mundo 2030, una candidatura que busca convertirse en la tercera edición mundial a realizarse en grupo y el regreso de la Copa del Mundo a Sudamerica luego del Mundial Brasil 2014.

La postulación de los cuatro países sudamericanos se lanzará oficialmente este martes en el Estadio Centenario de Montevideo, a donde llegarán las autoridades chilenas, argentinas y paraguayas. ¿La razón de dicha sede? Aquél fue el estadio que en 1930 recibió la primera Copa del Mundo.

En Uruguay sueñan con tener la celebración de 100 años de historia de la Copa del Mundo en su país. Para Albert Kesman, una de las voces más reconocidas del fútbol uruguayo, no existe ninguna duda de que su tierra debe albergar la cita planetaria en celebración del centenario y la conquista uruguaya de su primera Copa del Mundo.

"Siempre pensé que Uruguay iba a organizar el Mundial 2030 por algo de conquista y respeto del fútbol mundial. No tengo dudas que el cierre o apertura debería ser en el Centenario. Estando Uruguay, también debería ser sede de donde juegue la selección", manifestó el relator charrúa en conversación con RedGol.

El experimentado relator de 71 años, nacido un mes después del Mundial de 1950 y la última vez que Uruguay fue campeón, se ilusiona con ser testigo principal del sueño charrúa. Aunque no está del todo convencido de que lo mejor sea una organización conjunta, acepta que el tiempo lo puede sorprender.

"Soy un poco chapado a la antigua. Tengo la experiencia únicamente de haber ido a un solo Mundial hecho por más de un país, que fue Corea y Japón. No me gustan los mundiales compartidos con otros países porque creo que se quita la relevancia que tiene un campeonato del mundo", argumentó.

"Tampoco me gusta la idea de que sean 48 equipos seleccionados. En un momento querrán hacer tanta planta que harán un campeonato con 80. Un Mundial con 32 equipos y en un solo país es suficiente, tiene más emoción, concentración y mejor organización. A priori estoy convencido de que me gusta más en su solo país. Quizás me llevo una sorpresa", cerró.