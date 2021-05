La explosión de Marcelo Allende: de promesa a líder de asistencias en la Copa Sudamericana

A los 22 años, Marcelo Allende camina con paso decidido a la ratificación de sus enormes virtudes, que despertaron en su minuto el interés del Arsenal de Inglaterra y le permitieron debutar profesionalmente en 2016.

El joven mediapunta chileno se ha convertido en el motor del Montevideo City Torque en la Copa Sudamericana. El equipo uruguayo peleó hasta el final el liderato de su grupo con Independiente de Argentina, y Allende fue protagonista.

Así lo indican los números del torneo continental, que ponen al jugador formado en Cobreloa al tope de la clasificación de asistencias con tres pases decisivos. Ferreira (Gremio), Víctor Figueroa (Aucas), Jesús Trindade, Joaquín Piquerez (Peñarol) y su compañero José Álvarez comparten el registro.

Estadísticas que ratifican la gravitancia del ex mundialista Sub 17 en el equipo que dirige Pablo Pomelo Marini, ex Audax Italiano, un plantel marcado por la presencia masiva de jugadores jóvenes y en el que el chileno se ha hecho titular indiscutido.

La precisión de Allende queda ratificada con un promedio de 1,5 combinaciones claves por partido jugado (12 en total), así como en una efectividad del 84 por ciento en la entrega de pases. A esto suma un gol, precisamente en el último encuentro contra Bahía.

Todos indicadores para seguir de cerca al talentoso Allende, que comienza a dar luces de su desarrollo en el juego y se postula para animar las próximas generaciones del fútbol chileno.