La dura autocrítica del entrenador del Bayer Leverkusen: "Los once jugadores tienen que estar en gran forma, sino es difícil"

El Bayer Leverkusen no pudo ante el poderoso Bayern Múnich y cayó por 4-2 ante el líder de la Bundesliga. Pese a partir ganando con gol de Lucas Alario, Charles Aránguiz y compañía no pudieron hacer mucho para evitar la remontada bávara.

Tras el encuentro, el entrenador de las Aspirinas, Peter Bosz, hizo un dura autocrítica de su equipos: "El Bayern Múnich es un gran equipo, eso lo vimos hoy. Perdimos merecidamente. Hoy no estuvimos en nuestra mejor forma, eso tuvo que ver con la calidad de Bayern, pero también con nosotros. Hoy cometimos demasiados errores".

Además, criticó la forma física de algunos de sus jugadores: "Los once jugadores tienen que estar en una gran forma, sino es difícil. Hoy no fuimos suficientemente valientes y cometimos errores muy sencillos. Eso no puedo pasar cuando quieres vencer al Bayern".

Con este triunfo, el Bayern Múnich (70) queda un poco más cerca del título a 10 puntos de ventaja en el primer lugar restando 12 unidades en juego. Mientras que el Bayer se queda con 56 positivos en la quinta plaza.

Este martes el Bayer Leverkusen enfrentará al Saarbrücken por la Copa de Alemania para el domingo visitar al Schalke 04. Recuerda que los partidos de la Bundesliga los puedes seguir a través de las transmisiones de Fox Sports. #LaPasiónNuncaSeFue.