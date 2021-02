La amenaza de Mbappé a Jordi Alba en perfecto español: "En la calle yo te mato"

Este martes Barcelona cayó en el Camp Nou por 4-1 frente al PSG en la ida de los octavos de final de la Champions League.

Un partido que en la previa tenía el morbo del posible traspaso de Leo Messi al equipo francés y que desde el comienzo estuvo bastante caliente.

Kylian Mbappé, delantero de los parisinos, se fue feliz con su triplete, pero en medio el partido tuvo una dura discusión con Jordi Alba, lateral de los catalanes.

Kylian Mbappé comienza diciéndole a un rival: "No me toques", tras lo cual, Jordi Alba responde "Te ha pedido perdón", y al no tener respuesta le lanza: "Eres un agrandado".

Jordi Alba: “agrandao”



Mbappé: “en la calle yo te mato”



NOOOOOOO, ES DIOS pic.twitter.com/DgkjRiKqb2 — �� (@finallyxpablo) February 17, 2021

Mbappé se enoja y va en busca del español para amenazarlo: "En la calle yo te mato". En ese momento, Gerard Piqué aparece en la escena y pregunta: "¿A quién vas a matar? ¿A quién vas a matar?".

Finalmente Jordi Alba le dice a Piqué: "Está aprendiendo, el tío está aprendiendo".

Tras el partido, Mbappé no se refirió al encontrón, pero sí a su posible renovación en el PSG: "Sería estúpido jugarte tu futuro en un partido, ya sea bueno o malo. Si hubiésemos perdido, decir que no quería renovar por haber perdido hubiese sido ridículo. Es una reflexión a largo plazo. Estoy muy feliz aquí. Por otro lado, nuestra intención era venir aquí a ganar, pero todavía no hemos hecho nada".