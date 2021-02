Minuto a minuto: Barcelona vs PSG por los octavos de final de ida de la UEFA Champions League

Hoy martes regresa la Champions League con imperdibles partidazos en la fase de los octavos de final ida, uno de los grandes encuentros será el que animará el Barcelona en el Camp Nou frente al PSG.

Un enfrentamiento con mucho picante tras la increíble remontada ocurrida en la edición 2016-17 de la Liga de Campeones de la UEFA, donde los catalanes cayeron por 4-0 frente a los parisinos en la ida, para posteriormente dar vuelta la llave venciendolos de local en España por 6-1. En aquella oportunidad una de las máximas figuras blaugranas fue Neymar, el entonces jugador del Barcelona anotó en dos ocasiones 88’ y 90’+1, no obstante, la estrella brasileña quien ahora milita en el elenco francés no podrá estar frente a sus ex compañeros, una lesión sufrida en el último duelo del PSG por Copa de Francia frente al Caen le impedirá ser parte de este importante encuentro.

A pesar de la ausencia del delantero brasileño, el encuentro tiene otro duelo entre dos grandes figuras del futbol mundial, Lionel Messi por su parte comandará el ataque culé frente a Kylian Mbappé y compañía, duelo que promete mucho por la calidad futbolística de cada uno.

Barcelona llegó a esta fase tras clasificar segundo en el Grupo G, los catalanes igualaron en puntaje con la Juventus, sin embargo, la diferencia determinante fueron los duelos disputados entre sí.

PSG por su parte logró clasificar en el primer lugar del grupo H, superando a duros rivales como el RB Leipzig o el Manchester United. Los dirigidos por Pochettino buscarán conseguir un buen resultado en el duelo de ida para llegar a la revancha del próximo 10 de marzo con mayor confianza.





Minuto a minuto: Barcelona vs PSG por los octavos de final de ida de la Champions League:

Día y hora: ¿Cuándo juegan Barcelona vs PSG por Champions League?

Barcelona vs PSG jugarán este martes 16 de febrero a las 17:00 horas de Chile.

Transmisión: ¿Dónde ver en vivo y por TV a Barcelona vs PSG por Champions League?

Barcelona vs PSG será transmitido en vivo por TV en ESPN

Online: ¿Dónde ver por streaming y en vivo a Barcelona vs PSG por Champions League?

Si buscas un link para ver en vivo y online a Barcelona vs PSG, podrás hacerlo en ESPN Play.