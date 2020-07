La ácida crítica de Rivaldo al Barcelona: "El problema del equipo no es el VAR, es su pobre fútbol"

El Barcelona no lo ha pasado del todo bien en la actual temporada. Pese a que el equipo sigue con vida en la Champions League y aún lucha con el Real Madrid por la Liga de España, su vistoso juego de años anteriores se ha ido diluyendo.

Desde que regresó el fútbol tras la pandemia, el Barça perdió la cima del torneo ante el Real Madrid y sus críticas apuntan al paupérrimo desempeño del arbitraje y el VAR, acusándolos de favorecer al cuadro merengue.

Sin embargo, hay otros que creen que esta excusa nace de la poca autocrítica de los culés. El ex volante del Barça, Rivaldo, se refirió al tema y le otorgó la responsabilidad de la debacle al equipo de Setién.

"En mi opinión, el problema del Barcelona no es el VAR o las decisiones arbitrales. El problema fundamental es la baja calidad de su fútbol. Necesitan mejorar para volver a su estilo y enamorar a todo el mundo. Es normal que a veces te molesten las decisiones del VAR, pero siempre he dicho que no creo que en los arbitrajes haya premeditación a favor del Real Madrid o del FC Barcelona", confesó el embajador de Betfair en declaraciones recogidas por Marca.

Rivaldo jugó en el Barça desde 1997 a 2002

Además de esto, el brasileño respondió las palabras del presidente del Barça, acusando al VAR de favorecer al Madrid: "Las declaraciones de Bartomeu tienen diferentes objetivos, pero fundamentalmente pretendía desviar la atención mediática del momento convulso que vive el equipo. Acompañar a los jugadores en sus críticas puede perseguir quitarles algo de presión en este momento tan tenso para el vestuario".

"Aunque estén luchando por LaLiga, es evidente que atraviesan un mal momento, así que empiezas a señalar cosas como el VAR para justificarte ante la prensa y los aficionados y así alegar que no es tu culpa, la de los jugadores o la del entrenador", cerró.