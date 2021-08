La espera ha llegado a su fin y este viernes arranca una nueva temporada de La Liga de España. Uno de los torneos más importantes en Europa estrena su campaña 2021/22 con tres chilenos intentando ser protagonistas: Claudio Bravo con Real Betis, Tomás Alarcón junto al Cádiz y Enzo Roco con la camiseta del Elche.

Tres representantes de nuestro país estarán viendo acción en las canchas españolas buscando alcanzar la máxima corona de dicho balompié. Aunque uno de ellos no solo estará en el plano local, sino también en el internacional.

Bravo tendrá que dar una dura pelea esta temporada junto al Betis, ya que no solo enfrentarán La Liga sino también la Europa League. No obstante dentro del plan de Manuel Pellegrini, el otro chileno pero desde la banca, todo está previsto para no sufrir complicaciones. En la primera fecha se enfrentarán a Mallorca el día sábado, intentando repetir el éxito de la última campaña.

Manuel Pellegrini también estará representando a Chile, aunque fuera de la cancha. Foto: Betis

Otro de los que verá acción en la jornada sabatina es Alarcón, quien vivirá su primera experiencia en el fútbol internacional. El ex volante de O'Higgins dio el gran salto al Cadiz, club con el que buscará dar la pelea. El debut será ante el Levante.

Finalmente está Roco, que regresa a España después de su paso por el fútbol de Turquía. El defensor quiere sumar más minutos y luchará por una camiseta de titular en el Elche, recién ascendido y con ganas de instalar la sorpresa. Aunque no la tendrán fácil, ya que en el debut chocarán con el Athletic de Bilbao.

Los chilenos saltan nuevamente a las canchas de La Liga para luchar durante la temporada por la gloria en Europa. Para ello tendrán que pelear no solo con el cansancio, sino también contra los gigantes como Barcelona o Real Madrid, dos que quedaron con sed de revancha tras perder el título en las últimas fechas de la campaña pasada.

El Betis de Bravo y Pellegrini enfrentará al Mallorca este sábado desde las 13:30 horas, mismo horario en el que Alarcón junto al Cadiz se medirán con el Levante. Roco saldrá a medirse con el Athletic de Bilbao el día lunes desde las 11:30 horas.