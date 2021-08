Gareth Bale recuerda sus duros inicios en Southampton: "Me decían que no era suficientemente bueno"

El extremo galés, Gareth Bale, ofreció una entrevista a The Guardian, donde habló sobre su comienzo de temporada con el Real Madrid y también se de su pasado.

El ex Tottenham ya redebutó en esta campaña con los merengues en la victoria sobre el Alavés por 4-1 en la primera fecha de la Liga Española.

En el diálogo, Bale retrocedió hasta su infancia para recordar cuando los entrenadores no confiaban en él: "Solo quería desarrollar mi potencial. Me dijeron que no era lo suficientemente bueno y que no merecía estar donde estaba. Pero en el fútbol y en la vida, debes resistir y confiar en ti mismo".

El galés dice que sólo tiene un miedo como futbolista: "No ser la mejor versión de mí mismo. Realmente solo me importa mi propia opinión sobre mí mismo, y la opinión que mi familia y amigos tienen de mí. El resto es solo ruido".

Gareth Bale frente al Alavés (Getty)

También habló de su otra pasión, el golf: "Ver el PGA Tour hasta altas horas es mi placer prohibido. Me encanta ver golf. Lo que más me inspira es cómo los mejores jugadores pueden rendir bajo una presión tan grande, especialmente en un deporte donde el margen de error y la diferencia entre un buen disparo o un mal disparo son tan pequeños".

El Real Madrid visita este domingo a las 16:00 horas al Levante por la segunda fecha de la Liga española. Bale podría ser titular.