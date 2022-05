Carlos Palacios cambió a Inter de Porto Alegre por Vasco da Gama y asegura que le dio al blanco. Esto porque siente más felicidad viviendo en Río de Janeiro gracias al cariño del cuerpo técnico, que le ha enseñado nuevas cosas del juego y se está acostumbrando a la Serie B, donde participa su escuadra.

"Me estoy sintiendo bien respecto al plano que tenía cuando llegué al club, con todas las personas que rodean día a día el entrenamiento", manifestó la Joya, que habló de su momento personal.

"Soy callado, pero acá me siento diferente, me recibieron bien, soy feliz. El carioca es diferente a los de Porto Alegre, te ayudan, me sacan una sonrisa. Pero no se trata de hablar mal de los de Porto Alegre", agregó en rueda de prensa.

Además comentó que quedó impactado con lo que vivió en Vasco, donde marcha cuarto en el torneo, en zona de ascenso. "Cuando estuve en el primer juego, nunca había sentido algo así en mi vida como jugador. Tenía una expectativa muy grande cuando llegué, cuando me contactaron para venir. No dudé un segundo. Todo el mundo conoce que quiero llevar a Vasco a la Serie A. La torcida es increíble, te empujan a ir al frente, es una cosa muy buena", manifestó.

Sobre su nivel, sostiene que "he mejorado mucho, tanto porcentaje de grasa, peso, entrenar la intensidad. Es difícil a veces comenzar de afuera, cuando entras al juego los oponentes tienen un nivel muy alto, eso complica, uno se ahoga un poco. Comenzar jugando es mejor para agarrar ritmo de juego. Pero lo importante es ayudar al equipo".

Las diferencias ahora que está en una división más baja también las siente. "Serie A tiene más espacios para jugar, tienes más juego con la pelota. En la B hay más roce, más físico, a veces tienes 4 o 5 jugadores peleando por la pelota. Es una diferencia grande".