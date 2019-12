La Bruja Verón reconoce "conversaciones" con Andrés Iniesta para llevarlo a Estudiantes de La Plata

Un nuevo capítulo escribió el presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, en la saga más estelar del mercado veraniego en el fútbol argentino: la posibilidad de que Andrés Iniesta refuerce al elenco pincharrata.

El mediocampista español y campeón del mundo en 2010 actúa en el Vissel Kobe de Japón desde su salida del Barcelona, pero tiene en sus planes actuar en un medio más competitivo con 35 años y el ejemplo se lo dio Javier Mascherano al llegar al mismo equipo.

En diálogo con Radio Rivadavia, Verón reconoció la posibilidad: "Hay negociaciones abiertas, con algunos hemos tenido algún contacto, con otros no. Lo de Iniesta no es algo sencillo, no es algo que podamos decir que hay una negociación, sí algún tipo de conversación".

Iniesta también fue compañero en Barcelona del entrenador de Estudiantes, Gabriel Milito. "Buscar a Iniesta es algo que la gente no se va a olvidar, más allá de si se concreta o no", sentenció Verón.