Tras florearse en la goleada del PSG sobre el Lorient con un doblete, Kylian Mbappé asustó al Real Madrid al no descartar que puede decir que no a su “irrenunciable” oferta. Es más, no descartó permanecer en París y manifestó que si hubiera tomado una decisión, lo diría porque “no le rinde cuentas a nadie”.

El fichaje más esperado en el mundo del fútbol para el próximo mercado es el de Kylian Mbappé por el Real Madrid. Y si bien la Casa Blanca parece encaminada a golpear, una vez más, con este refuerzo de lujo, el francés puso un signo de interrogación que alertó a medio mundo en el Santiago Bernabéu, además de ser una sorpresa para todos los hinchas en todas partes.

Y es que el veloz delantero, que se lució en el triunfo del PSG sobre el Lorient por 5-1 con dos goles, estuvo lejos de hacerse el loco y abordó el tema de su traspaso sorprendiendo a más de uno: no sólo no descartó declinar la oferta del Real Madrid, sino que no descartó quedarse en París.

“Aún no he tomado mi decisión, todos saben que no he tomado mi decisión. Estoy pensando porque hay elementos nuevos, muchas cosas, muchos parámetros, no lo sé. Si hubiera tomado mi decisión, lo diría, no le rindo cuentas a nadie. Es una elección personal. Si tomé mi decisión, lo digo y lo asumo. En las cosas buenas y las cosas malas que he hecho, siempre las he asumido. No tengo que esconderme, no maté a nadie. Quiero tomar la mejor decisión que pueda”, lanzó en la entrevista post partido sin mucho filtro.

“No quiero estar equivocado. Quiero tomar la decisión correcta. Sé que para la gente es un poco tarde”, abundó, sorprendiendo aún más en su siguiente respuesta a la pregunta si hay opciones de quedarse en el PSG: “Sí, por supuesto”, manifestó.

Kylian Mbappé, de 23 años y ya campeón del mundo, es una obsesión para el Real Madrid, que no escatima en gastos a la hora de llevar superestrellas. ¿Se llevará al francés finalmente o quedará con las ganas?