Keane quema todo y revienta a Grealish y Sterling por tirar al joven Bukayo Saka a los leones en los penales ante Italia

Inglaterra sufrió una durísima derrota la tarde del domingo, perdiendo la oportunidad de alzar la primera Eurocopa de su historia tras caer ante Italia en tanda de penales. Tras esto, el ex Manchester United, Roy Keane, se lanzó con todo contra Raheem Sterling y Jack Grealish.

La polémica comenzó cuando llegó la hora de escoger al pateador del quinto penal ante los italianos, y que decidiría al próximo campeón de la Euro, instancia en que los experimentados jugadores mandaron al frente a Bukayo Saka, de 19 años.

El joven jugador del Arsenal, y una de las figuras del elenco de Gareth Southgate, se paró frente al arco y le pegó al balón con la zurda fuerte y abajo, pero el tiro se fue muy centrado y el tremendo Gianluigi Donnarumma lo detuvo.

Italia se coronaba campeón y el peso del mundo cayó sobre Saka, por lo que el irlandés Roy Keane salió con furia a defender al centrocampista y a criticar a Jack y Raheem por no haber tomado su lugar.

“Si eres Sterling o Grealish no puedes quedarte ahí parado y dejar que un chico joven como Saka vaya a lanzar delante tuyo. No puedes", espetó el ex jugador y ahora comentarista.