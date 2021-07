Southgate reconoce responsabilidad en los penales: "Yo elegí quiénes pateaban, fue una apuesta"

Este domingo Inglaterra sufrió una gran decepción al caer en la final de la Eurocopa ante Italia frente a su público en el Wembley Stadium de Londres.

El equipo inglés no estuvo preciso en la tanda de penales y muchos criticaron la designación de los pateadores que fallaron.

Gareth Southgate reconoció que fue él quien eligió a estos jugadores, pese a la juventud de Saka y los pocos minutos que tenían Rashford y Sancho.

"Yo elegí quiénes pateaban. Fue mi decisión, una apuesta. Decidimos hacer los cambios al final del partido, pero se gana y pierde juntos, como equipo", señaló.

"A decir verdad, controlamos el juego pero nos empataron en una pelota parada. Y los penales son los penales. Los muchachos dieron todo lo que podían, no era nuestra noche. Son cosas que pasan, cualquiera puede fallar un penal. Es una jornada increíblemente dolorosa", añadió.

¡Italia ���� campeón de la #EurocopaEnDIRECTV! Donnarumma se vistió de héroe y le tapó el penal definitivo a Saka.



El partido terminó 1-1 ante Inglaterra �������������� y por penales ganó la Azzurra 3-2. pic.twitter.com/2fPHzoNgAC — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) July 11, 2021

"Es justo estar tristes porque durante una carrera son pocas las ocasiones para ganar trofeos. Pero cuando revisemos nuestro camino, deberemos estar orgullosos. Igualmente ahora es imposible hacer un balance del torneo porque es una derrota que duele mucho", finalizó.

En tanto, Harry Kane, el capitán del equipo, lamentó: "No pudimos dar más, los muchachos no podían dar más. Los penales son la peor forma de perder en el mundo. No era nuestra noche, pero fue un torneo fantástico y debemos estar orgulloso y mantener la cabeza en alto".