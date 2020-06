Karl-Heinz Rummenigge: "Conseguimos el título en el campo y no en una alfombra roja como en Francia"

Este martes se resolvió la Bundesliga con el triunfo del Bayern Munich 1-0 ante el Werder Bremen en el Weser-Stadion de Bremen, y que coronó campeón al gigante de Bavaria ante el aplauso de unos pocos dirigentes.

Uno de ellos fue el presidente del Consejo Directivo, Karl Heinz Rummenigge, quien junto al legendario Oliver Kahn, aplaudieron a sus jugadores y luego le mandaron sendo mensaje al PSG, el que se coronó campeón en Francia.

“En otoño estábamos a siete puntos del liderato y, desde entonces, no solo hemos ganado todos nuestros partidos sino que lo hemos hecho de la mejor manera. Incluso al proclamarnos campeones en un estadio vacío podemos felicitarnos por haber conseguido el título en el campo y no en una alfombra roja como ha pasado en Francia. Para mí eso es un drama”, aseguró el ex goleador.

Rummenigge junto a Oliver Kahn festejan el título del Bayern (Getty Images)

Luego del reinicio de la Bundesliga, el Bayern Munich ha ganado siete partidos en línea, entre ellos al Borussia Dortmund, ganando el campeonato en forma brillante.

“Para mi lo más importante es que hayamos podido ganar el título en campo y jugar la temporada hasta el final. Hubiera sido espantoso que el título se definiera en los despachos”, volvió a repasar a los franceses Rummenigge.