Juventus vs Parma | Fecha, horario y canales para ver en vivo, online y por tv al equipo de Cristiano Ronaldo por la Serie A

Juventus ya no tiene chances de pelear por nada importante en esta temporada: eliminada en octavos de final de la UEFA Champions League y muy lejos del líder de la tabla, el Inter de Milán. Por si fuera poco, la Vecchia Signora también está inmersa en la polémica de la Superliga de Europa, una competencia exclusiva de pocos clubes del viejo continente.

Aquel torneo, segmenta a 15 equipos fundadores más otros invitados que dan forma a una competencia que quiere reemplazar a la Champions League. La iniciativa no fue bien aceptada por la UEFA y la FIFA, que amenazó con sendos ultimátum a los participantes.

Ahora bien, los pupilos de Andrea Pirlo todavía tienen que seguir jugando la liga local pese al contexto europeo. En cuanto al Calcio, marchan en la cuarta plaza con 62 puntos. La derrota frente al Atalanta supuso que los de Bérgamo superaron a los de Turín en la clasificación, complicando incluso el cupo a Liga de Campeones de la próxima temporada.

En la siguiente jornada, tendrán que jugar contra el complicado Parma, que marcha en la penúltima posición del torneo con 20 puntos. En los últimos cinco partidos, los Parmesanos apenas han ganado un encuentro, sumando tres derrotas y un empate. Así también, necesita urgente comenzar a rescatar puntos para no consumar el descenso.









Día y hora: ¿cuándo juegan Juventus vs Parma por la Serie A?



Televisión: ¿dónde ver el partido en vivo por TV?



El partido será transmitido por ESPN 3 y Rai Italia. Revisa aqui tu cableoperador:



ESPN 3



VTR: 153 (SD) - 842 (HD)

DTV: 626 (SD) - 1626 (HD)

ENTEL: 216 (HD)

CLARO: 176 (SD) - 476 (HD)

GTD/TELSUR: 86 (SD) - 854 (HD)

MOVISTAR: 495 (SD) - 887 (HD)

TU VES: 108 (HD) - 512 (HD)

ZAPPING: 92 (HD)



Rai Italia



VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**



Online: ¿dónde ver el partido vía streaming?



La transmisión online estará disponible en ESPN Play, Fanatiz y Zapping.