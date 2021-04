Juventus vs Napoli | Fecha, hora, cómo y en que canal ver EN VIVO ONLINE y en TV a Cristiano Ronaldo por la fecha 3 de la Serie A

El Bianconeri ha tenido una mala temporada y su lugar en la Champions League está siendo amenazado. Frente al Napoli se juegan una partido que puede ser crucial para el fin de temporada.

A 12 puntos del Inter de Milán, la Juve no está en carrera por el scudetto. El equipo de Pirlo, que se está jugando el puesto, no ha ganado en las dos últimas fechas e incluso se está alejando de la zona de Liga de Campeones. Siguen en el cuarto lugar, pero todo puede cambiar.

Con 56 unidades la Juve se está quedando con el último cupo a la Champions, pero el Napoli le pisa los talones. Los napolitanos tienen el mismo puntaje, pero están en racha. La última vez que cayeron por Serie A fue frente al Atalanta el 21 de febrero. Desde aquel partido han empatado uno y ganado cinco. Incluyendo victorias sobre el AC Milan y la Roma.

Liderados por Cristiano Ronaldo, la Juventus necesita levantar el nivel en las nueve últimas fechas del campeonato como sea, ya que peligra el lugar de la Vecchia Signora en la Champions League de la próxima temporada.

Si los dirigidos por Andrea Pirlo no clasifican a la Liga de Campeones, sería un golpe bajo para los italianos que ya no lograron defender el título de Serie A que obtuvieron la temporda pasada.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Juventus vs Napoli por Serie A?

Juventus vs Napoli juegan este miércoles 7 de abril a las 12:45 hrs de Chile.

El trabajo de Pirlo está en duda. Se rumorea que Juventus está en conversaciones con Allegri. (Foto: Getty)

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Juventus vs Napoli?

El partido será transmitido por ESPN 3 y Rai Italia. Revisa la señal según tu cableoperador:



ESPN 3

VTR: 153 (SD) - 842 (HD)

DTV: 626 (SD) - 1626 (HD)

ENTEL: 216 (HD)

CLARO: 176 (SD) - 476 (HD)

GTD/TELSUR: 86 (SD) - 854 (HD)

MOVISTAR: 495 (SD) - 887 (HD)

TU VES: 108 (HD) - 512 (HD)

ZAPPING: 92 (HD)



Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿Quién transmite por streaming?

El encuentro será transmitido en ESPN Play y en Zapping.