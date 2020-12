Juventus vs Fiorentina | Ver EN VIVO ONLINE y por TV a Cristiano Ronaldo contra Erick Pulgar por la 14° fecha de la Serie A

Lindo partido tendremos por Serie A. La Juventus de Andrea Pirlo recibe a la Fiorentina de Erick Pulgar. La Vecchia Signora viene de golear por 0-4 al Parma tras un show espectacular de Cristiano Ronaldo.

La Fiorentina, en tanto, quiere retomar la regularidad que mostró la temporada pasada, y es que en esta liga no ha tenido buenos resultados. En el último partido igualó 1-1 contra el Hellas Verona, donde Erick se quedó en el banco de suplentes. La Fiore ya suma cinco partidos sin ganar.

Gran enfrentamiento podremos ver en la mitad de la cancha. El chileno Pulgar buscará frenar en seco a la Juve y a sus figuras como Cristiano Ronaldo, Álvaro Morata, Paulo Dybala, entre otros.

Tenemos una diferencia enorme para estos dos equipos, al menos en la tabla. La Juventus se encuentra en el tercer lugar a tan solo cuatro puntos del líder: AC Milan, mientras que la Fiorentina está en el puesto 16 solo por cuatro puntos por encima de la zona de descenso.

La máxima figura del local, Cristiano Ronaldo, viene de ser escogido en el equipo ideal del año, mientras que Erick no ha sido titular indiscutido en los últimos duelos. Veamos quién dominará este partidazo de Serie A.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Juventus vs Fiorentina?



Juventus vs Fiorentina juegan este martes 22 de diciembre a las 16:45 horas de Chile

Erick Pulgar sabe muy bien lo que es enfrentar a la Juventus. (Foto: Getty)

Televisión: ¿En qué canal o dónde ver en vivo y quién transmite por TV Juventus vs Fiorentina?



Juventus vs Fiorentina será transmitido por ESPN 3 y Rai Italia. Encuentra tu señal respectiva de acuerdo a tu cableoperador:

ESPN 3

VTR: 153 (SD) - 842 (HD)

DTV: 626 (SD) - 1626 (HD)

ENTEL: 216 (HD)

CLARO: 176 (SD) - 476 (HD)

GTD/TELSUR: 86 (SD) - 854 (HD)

MOVISTAR: 495 (SD) - 887 (HD)

TU VES: 108 (HD) - 512 (HD)

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming y quién transmite online a Juventus vs Fiorentina?



Si buscas un link para ver en vivo a Juventus vs Fiorentina, podrás hacerlo en ESPN Play.

De igual forma, estará disponible en Fanatiz.