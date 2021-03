Andrea Pirlo no baja los brazos: "Debemos seguir creyendo, haciendo nuestro propio camino. Nuestro objetivo no cambia"

La Juventus cayó sorpresivamente por la cuenta mínima ante el Benevento y quedó a diez puntos de la cima de la Serie A. El equipo de Andrea Pirlo no pudo concretar sus oportunidades en el ataque y tras un grosero error de Arthur, Adolfo Gaich anotó el único tanto del encuentro.

Tras el partido, el entrenador de la Vecchia Signora lamentó la derrota, pero no baja los brazos en su lucha por el título: "Debemos seguir creyendo, haciendo nuestro propio camino. Nuestro objetivo no cambia, ciertamente debe nuestra cabeza porque, para jugar ciertos partidos, se necesita una actitud completamente diferente. Llevamos una camiseta importante que siempre hay que honrar".

Sobre el error del volante brasileño, Pirlo cree que "Arthur cometió un error no por él. En mi opinión no vio al rival en esa zona del campo porque estaba un poco tapado. En ese caso era más fácil descargar sobre el portero. El pase horizontal siempre es muy arriesgado. Un error de ligereza como hemos cometido otros, significa que no estábamos concentrados y no queríamos lograr la victoria a toda costa".

Finalmente, el estratega analizó las semanas que se vienen para el equipo con el parón de selecciones: "No siempre tienes que recibir una bofetada en la cara para tener que reaccionar. Parece prematuro hablar del Derby (contra Torino), quedan dos semanas por delante y muchos jugadores irán a la selección. Tendremos tiempo y oportunidad para analizar el partido de hoy y luego prepararnos para el Derby de la mejor manera posible".

