Juventus vs Atalanta | Fecha, hora, cómo y en que canal ver en vivo a la Juve de Cristiano Ronaldo por la fecha 31 de la Serie A

A 12 unidades del puntero, la Juve no ha podido responder a lo intratable que está el Inter de Milán y se aleja del título. La Vecchia Signora no puede pensar en el scudetto, por que todavía se puede quedar sin Champions League. En esta jornada visitan al Atalanta en un partidazo clave por la Serie A.

Andrea Pirlo no pudo dirigir a la Juve hacia un nuevo título de liga. Aunque el Inter todavía no se consagra campeón, a falta de ocho jornadas es el claro favorito ya que superan por 11 puntos al Milan.

Dejando de lado el campeonato, la Juventus debe asegurar un lugar en la Champions League. Con 62 unidades se instalan en el tercer lugar, con tres más que el Napoli que es quinto y uno más que el Atalanta, el rival de este fin de semana.

Este duelo es clave, y entre dos equipazos. Liderados por Cristiano Ronaldo, una derrota para la Juve puede ser catastrófica. Ya que los de Bérgamo los superarían por dos puntos y le daría la opción al Napoli de igualarlos en la tabla.

Ambos equipos arrastran rachas. El Atalanta hila cuatro triunfos consecutivos, mientras que los de Pirlo encontraron su rumbo y cuentan con dos victorias, una siendo de local ante el Napoli.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Juventus vs Atalanta por la Serie A?

Juventus vs Atalanta jugarán este domingo 18 de abril a las 09:00 horas de Chile.

Con dos triunfos consecutivos, la Juve llega bien parado a este duelo crucial del fútbol italiano. (Foto: Getty)

Televisión: ¿Quién transmite y en qué canal ver en vivo a Juventus vs Atalanta?

El partido será transmitido por ESPN 2 y Rai Italia. Revisa la señal según tu cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

ZAPPING: 91 (HD)

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming?

Si buscas un link para ver en vivo el partido, puedes hacerlo en ESPN Play, Fanatiz y Zapping.