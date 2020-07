Jürgen Klopp ofrece su medalla a jugadores que no cumplen con los requisitos: "Todos deben tener una"

Liverpool ganó la liga de Inglaterra después de 30 años, y sumó su primera Premier League desde que se llama así.

Han pasado varios días desde la obtención de este logro y hay algo que tiene muy inquieto a Jürgen Klopp, y dice relación con la normativa inglesa respecto a que sólo los jugadores con un mínimo de cinco partidos tienen derecho a una medalla que los acredita como campeones.

El alemán montó en cólera y aseguró que "incluso si has jugado un encuentro, deberías tener una medalla. Si la gente no entiende lo importante que es un equipo para ganar un campeonato", precisó el entrenador.

Klopp el día que estalló en lágrimas por el título del Liverpool (Pantallazo)

Agregando que "si eres el segundo portero y has disputado menos partidos, deberías obtener una medalla. Porque entrenas millones de veces durante un año y si no lo haces al más alto nivel, no tienes oportunidad de ganar un campeonato".

¿Se quedó ahí? ¡no! Porque Klopp estaba en estado puro y lanzó que "estos chicos obtendrán una medalla al 100%. Pueden tener la mía".