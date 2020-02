Jürgen Klopp cuenta cómo llegó al Borussia: "Luego de una fiesta tenía llamadas perdidas de varios clubes"

Jürgen Klopp vuelve a sorprender por sus anécdotas y esta vez en entrevista con Sky Sports, ha confesado que una vez que terminó su paso por el Mainz, luego de una fiesta de despedida, tenía llamadas perdidas de varias escuadras interesadas en sus servicios.

“Hubo muchos equipos que querían contratarme cuando acabé con el Mainz, pero no hablé con nadie porque la decisión estaba tomada. En caso de promoción con el Mainz, hubiera seguido, pero el último día no lo logramos. Pese a todo, hubo fiesta de despedida en la ciudad. Estábamos todos muy felices”, comienza el relato.

Agregando que “a la mañana siguiente me desperté y tenía unas 15 o 20 llamadas de diferentes clubs en el teléfono. En ese momento no pude atenderlas.

Una de ellas era la del Borussia Dortmund. “Siempre le he tenido mucho cariño a ese club, por el estadio, la tradición, el blasón, pero no sabía si estaban interesados en mí, así que les llamé a ver qué querían. Hablamos. Lo bueno es que ¡querían pagarme menos de lo que cobraba en el Mainz en Segunda! Debieron pensar, ‘OK, este es un técnico de Segunda, así que vamos a hacerle una oferta a la baja...’”.

Klopp remata la historia: “Les aseguré que no era una cuestión de dinero, que iba a ir de todos modos, pero les dije que en el Mainz estaba ganando más. No me creyeron, así que les tuve que mostrar mi último contrato y aumentaron la oferta. Todos contentos”.