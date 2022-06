La eliminación de Perú del Mundial de Qatar 2022, luego de perder por penales contra Australia, dejó heridas muy profundas en la delegación incaica. A tal punto que se reveló que se agarron a combos algunos jugadores en Doha.

Así lo expuso el ex seleccionado Francisco Paco Bazán, quien en El Deportivo de canal ATV contó la dura situación que se produjo entre los futbolistas, aunque evitó dar nombres.

"Dicen que las familias se rompen, ¿no? No, no se rompen, pero tienen sus peleas. Los hermanos se pelean, se agarran a golpes. Y me dicen, me han pasado el talán, que después de haber perdido la tanda de penales se han dicho la vela verde en el vestuario", indicó el ex portero.

"Ha habido mucha tristeza. Luego, en el hotel de concentración de Perú en Doha, dos compañeros se han agarrado a golpes y que no se metió nadie a separar", fue el detalle que expuso dejando la crema en el medio futbolístico peruano.

Insistió en que "no se metió nadie. Dejaron que se desahoguen toda la rabia a través de los puños. Contaremos más detalles", aunque luego prefirió no ahondar en el asunto por la tristeza que vive todo el país con la eliminación.

Ahora la Federación Peruana debe intentar retener al entrenador Ricardo Gareca, el artífice del gran momento de la selección en los últimos años. Un escenario que se ve complejo e incluso el Tigre ya rechazó el primer ofrecimiento.