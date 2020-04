Juan Sebastián Verón se abre a una reconciliación con Diego Maradona: "El tiempo cura toda herida"

Diego Maradona hace rato le pega palos a Juan Sebastián Verón, de hecho públicamente lo ha hostigado con un tema sensible como fue el Mundial 2002, donde algunos termocéfalos acusan a la Brujita de jugar para atras contra Inglaterra.

El hecho de que el 10 sea entrenador de Gimnasia y Esgrima, reavivó la polémica con el presidente de su archirrival, precisamente la Brujita Verón.

El ex mediocampista en todo caso se abre a la reconciliación. "Obviamente que respeto a Diego, nosotros crecimos en una época increíble del fútbol argentino, levantándonos temprano para ver al Napoli de Maradona. Yo fui a jugar a Italia porque había ido él. A mí, algún entredicho o lo que diga sobre mí, no me va a cambiar en nada lo que siento y lo que me dio como jugador. Tuve la suerte de compartir equipo con él y fue lo mejor", aseguró Verón en conversación con Fox Sports.

El ex jugador de Manchester United agrega que "el tiempo cura toda herida y trae de nuevo esos vínculos. No estoy peleado con Maradona y nunca tuve ninguna palabra, quizás sí una contestación".

"YA SE VA A DAR UN ABRAZO CON MARADONA"#90MinutosFOX - Juan Sebastián Verón recibió un pedido de Oscar Ruggeri, que quiere que se junte con el Diez. pic.twitter.com/BHB0g8HeuE — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) April 22, 2020