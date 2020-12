Juan Leiva: "La verdad es que soy de barrio, hasta el día de hoy lo digo"

La aparición de Juan Leiva fue fulminante. "Soy de Chillán y llegué a Concepción con 17 años y muy poca formación. Tres o cuatro meses y ya estaba debutando en el primer equipo. Pasé muy rápido de ser jugador de barrio a profesional", asegura el volante de 27 años.

Hoy se luce en Unión La Calera y va por más. Este jueves, el cuadro de la Quinta Region recibirá a Junior de Barranquilla con la obligación de llevarse una victoria para avanzar a cuartos de final de la Copa Sudamericana. "Dejaremos todo por ese objetivo", adelanta.

Pero no se olvida de los orígenes. "Me hubiera gustado tener la formación en sí de un jugador, tanto física como tácticamente. Pero a estas alturas ya lo he ido aprendiendo y trato siempre de aprender y mejorar", reflexiona el mediocampista nacional en diálogo con RedGol.

Por lo mismo cree que todavía tiene espacio para evolucionar. "Quizás si lo hubiera hecho desde un poco antes podría haber estado preparado hace un par de años, pero la verdad tengo que vivir el presente y mejorar lo que soy ahora", subraya.

Una de sus preocupaciones está en el desempeño físico. "Tenemos un preparador físico que trabaja muy bien, que está pendiente de los datos del GPS, de la velocidad, de la distancia y me siento bien, los números que he hecho en los partidos son bastante buenos", asegura.

Es que trata de estar al día en el desarrollo de la actividad. "Llevo nueve años jugando de profesional y al principio no había GPS ni esas cosas. Hay que irse adaptando a todos los cambios que ha tenido el fútbol", sentencia Leiva.

"La verdad es que me hubiera gustado que todo esto hubiera estado un poco antes en mi carrera, porque quizás antes era más flojo por decirlo así, o me conformaba con menos, y no tuve el nivel de profesionalismo que puedo tener ahora. Es mejor reconocerlo y querer siempre mejorar, que todavia estamos a tiempo", grafica.

Juan Leiva espera con ansias un triunfo sobre Junior de Barranquilla para avanzar en Copa Sudamericana. Foto: Agencia Uno

Leiva avanza, pero no olvida. "La verdad es que soy de barrio, hasta el día de hoy lo digo. Juego como se juega en el barrio muchas veces, pero tácticamente, tratando de aprender y de ser un poco más profesional. Pero me entrego como si estuviera jugando en el barrio con mis amigos y eso no lo voy a dejar nunca", advierte.

El mediocampista cree que el origen se nota en el juego, y pone como ejemplo a Yonathan Andía. "El Cachorro, además de ser mi amigo, se nota que es de barrio. Es capaz de pisarla o tirarte una bicicleta en Barranquilla, con humedad y calor, no importa nada. En cosas así se nota", explica.

Él mismo cree que uno de los aspectos que le permitió evolucionar fue que "en el barrio jugaba como ahora o como enganche. Después, cuando empecé a jugar como profesional me tiraron un poco más como delantero, puntero por izquierda, pero nunca fue algo que me acomodara mucho. Siempre me gustó más jugar libre, por la zona media de la cancha".

Deportes Concepción fue la primera etapa de Juan Leiva en el profesionalismo

El objetivo de Juan Leiva está en Argentina



De cara al futuro, el mediocampista calerano asegura que "lo primero es Calera: me gustaría ganar algo acá o hace cosas buenas. Pero sí el próximo campeonato, me gustaría estar ojalá en el extranjero, ir por un nuevo objetivo y ese es mi plan más cercano. Ir al extranjero en un equipo más grande que me ponga siempre en la órbita de la selección".

En ese sentido, su preferencia está al otro lado de la cordillera. "Siempre me ha gustado mucho el fútbol argentino, el fútbol español, pero con la edad y los objetivos que tengo en mi vida, donde pueda ir a experimentar en el extranjero creo que sería bueno. Y sería un lindo trabajo para desarrollar".

"Me gusta mucho Argentina, el estilo de juego y como viven el fútbol en Argentina. Me gustaría vivir eso como experiencia, pero hay que ir paso a paso y enfocarme en el presente y lo más cercanos", ratifica Leiva.

Finalmente, pone toda su atención en la definición del jueves ante Junior de Barranquilla. "Esperemos poder seguir avanzando, dándole alegría a la gente de La Calera y dejando bien el nombre del fútbol chileno", completa.