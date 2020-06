Juan Abarca detalla su paso por el Villarreal: mandó a volar a Riquelme y Arruabarrena le regaló ropa

Juan Abarca era uno de los grandes proyectos de Huachipato y de la selección chilena, integrando las divisiones inferiores de la Roja en varias oportunidades y siendo capitán de algunas.

Lo que mucha gente no recuerda es que el jugador tuvo un paso por el Villarreal con 17 años. En España alcanzó a estar un año y en conversación con el Instagram Live de Redgol detalló su experiencia con lujos y detalles.

El ex defensor de Universidad de Chile contó cómo se produzco este paso por Europa. "En ese entonces estaba Arturo Salah en Huachipato y el hizo el lazo con Manuel Pellegrini para ir al Villarreal, por su amistad. Supuestamente íbamos por un mes y cuando llevaba dos semanas allá el director deportivo se me acerca", expresó.

Juan Abarca siguió con la historia. "Ahí me pregunta cómo me está yendo, si me falta algo y si me gustaría quedarme acá y yo ‘por favor, me encantaría, lo estoy disfrutando al máximo’, ahí dice ‘yo te he visto entrenar y hablé con tu entrenador y tus niveles están por sobre otros jugadores de ese plantel juvenil, así que estamos viendo si te puedes quedar'", destactó.

Juan Abarca en el Villarreal

El defensor también detalló cuánto estuvo en España y cómo eran los entrenamientos de Manuel Pellegrini. "Cuento corto yo me quedé un año y la aproveché al máximo. En el último partido yo me fracturo la muñeca y yo regreso a Chile operado y pensando en volver. A mi me estaban citando al primer equipo con Manuel Pellegrini. Imagínate yo estaba ahí con todo el plantel de las semifinales de la Champions, con Forlán, Senna, Riquelme, etc. Incluso estuve con Matías Fernández, compartí seis meses con él allá", aclaró.

Juan Abarca decidió contar tres anécdotas que lo marcaron. La primera fue la buena onda de Arruabarrena. "Fue una experiencia muy bonita, el plantel me trató muy bien, Manuel Pellegrini es una extraordinaria persona. Arraubarrena una vez me invitó a cenar, yo llevaba ropa para un mes, entonces en ese momento a Arruabarrena lo auspiciaba Umbro y una de las tantas veces que le enviaban indumentaria y zapatos, yo calzaba lo mismo que él y un día llegó y me dijo ‘Juan, te tengo unas cosas en el camarín’, voy y ahí me dio buzos, zapatillas y ropa. No lo podía creer", expresó.

Juan Abarca vs Esteban Paredes en un Superclásico

La segunda trata de un mano a mano que tuvo con Juan Román Riquelme. "A Riquelme lo saludaba no más, era muy para dentro. Nunca tuve la posibilidad de conversar más allá. En un entrenamiento, yo con 17 años yo me jugaba la vida, me barría con cemento y todo. Va Riquelme y yo estaba de central por la derecha, ahí desborda y yo voy al cruce. El se fuerza bastante, le pongo el cuerpo y lo saco tan fácil que chocó con las mallas. Yo seguí jugando y de fondo sentía los pasos que me iban a pegar, onda ‘que te crei pendejo’, pero no, no me dijo nada. Yo ya sentía la patada jajaja", terminó entre risas.

Para finalizar, Juan Abarca reveló un encontrón que tuvo con Guille Franco, el argentino mexicano del Villarreal. "Lo otro fue con Guille Franco, cubriendo la pelota yo lo pisé o le pegué. El reaccionó no también conmigo y me defendió Manuel Pellegrini. Como que quedó ahí, el me pidió disculpa después, pero en ese momento no reaccionó bien", sentenció.