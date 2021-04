Josep Guardiola ni ahí con la Superliga: "No es deporte cuando no hay relación entre esfuerzo y premio"

La iniciativa de la Superliga de Europa está lejos de alcanzar la popularidad en las primeras horas de su anuncio con 12 equipos queriendo organizar un campeonato exclusivo en pro de mejorar las condiciones económicas. Uno de esos clubes es el Manchester City, donde dirige Josep Guardiola.

El entrenador está lejos de alinearse con la posición institucional y criticó la creación del torneo. "El deporte no es deporte cuando no hay relación entre esfuerzo y premio. No es deporte si no importa perder", afirmó en rueda de prensa previa al compromiso ante Aston Villa por la Premier League.

El ex de Barcelona y Bayern Munich desacreditó el hecho que no haya mérito deportivo para clasificar a la competición. "No es justo si un equipo lucha y lucha y luego no se puede clasificar porque el éxito sólo está garantizado para unos pocos clubes", apuntó.

Pep tuvo críticas para todos en un momento tenso para el fútbol. "¿Por qué no está el Ajax? Eh, pero todo el mundo piensa por sí mismo, la UEFA también. Lewandowski se lesionó en un parón de selecciones y no pudo jugar los cuartos de final! ¿Por qué no clarificamos también esto? Todo el mundo mira hacia sí mismo", puntualizó.

Han sido horas difíciles en cuanto a aceptación de la Superliga. La voz de Guardiola se suma a la de Jürgen Klopp, quien dirige al Liverpool y que también criticó la incursión de su equipo en esta inciativa.

