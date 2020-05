José Luis Chilavert no se retracta: “La Conmebol actúa como si fuese una dictadura. Yo voy a luchar contra ellos”

Continúan las declaraciones cruzadas tras el anuncio de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, en denunciar ante la justicia a José Luis Chilavert, ex portero seleccionado paraguayo, por injurias y calumnias a través de las redes sociales y medios de comunicación.

En ese contexto, el retirado arquero dialogó con radio Pauta sobre esta situación y mencionó que “los abogados que defienden los intereses de (Alejandro) Domínguez pueden decir lo que quieran, quizás ellos no conocer las leyes de mi país (Paraguay). Si uno llega hasta el final y las cosas salen negativas hacia mi persona ocurre esto: dos años de cárcel y una multa. Eso es para todos los bandidos como empresarios, personas que lavaron dinero, etc. Por juntar 40 o 50 tweets me están denunciando por injurias y calumnias, y yo dije a mi abogado que no voy a pedir disculpas, que voy hasta el final”.

“Ya comenzó la depuración del fútbol en sudamericana, ya no puede seguir ocurriendo la contaminación que existe. Un ejemplo: la Copa América de Brasil y las declaraciones de (Lionel) Messi, quien dijo que no iba a ser parte de este teatro, de esta corrupción y como terminó la historia: con amenazas a Messi, que lo iban a sancionar duramente y sacando a Claudio Tapia (presidente de la AFA) de la Conmebol y de su lugar en una comisión en la FIFA. La Conmebol actúa como si fuese una dictadura”, agregó.

Chilavert dispara contra el presidente de la Conmebol y dice que irá hasta las últimas consecuencias para demostrar la corrupción que existe.

Pero no se quedó solo en ello, pues dijo que “yo voy a luchar contra ellos, yo conozco a la perfección como funciona Domínguez en Paraguay y, en su momento, vamos a presentar con lujo de detalles, tenemos papeles, inclusive las cuentas de la Conmebol que estaban en limpio y que ahora no es así, que presentan un presupuesto, que sale aprobado, pero que no se sabe dónde fueron a parar esas grandes sumas de dinero”.

“Hay documentos firmados por Domínguez abalando a las personas que están presas en Estados Unidos por el caso FIFA Gate. También, existen muchas cosas que en Chile no conocen, cada presidente de Conmebol recibió un millón y medio de dólares. El tema es que Domínguez recibió esos dineros, cuando era mandamás del fútbol de Paraguay, pero esas platas nunca llegaron. Con esta demanda me abrió las puertas a la Conmebol y tendrá que defenderse ante todas estas cosas”, precisó.

También, tuvo palabras para destacar a algunos dirigentes como Harold Mayne-Nicholls. “Es una persona muy capaz, que lucha por los intereses de los jugadores, de los clubes y del fútbol, pero lo que más me duele es el silencio de todos los presidentes de clubes en Sudamérica, porque son ellos los que hacen fuerte a la Conmebol”.

“Existen personas que aman el fútbol, por eso son presidentes de clubes. Deberían unirse todos para elegir un candidato para la Conmebol. Creo que Sudamérica debería potenciarse más, recordemos que los de acá nutren a Europa y el mundo”, mencionó.

Entrevista a @JoseLChilavert_ : "mi denuncia será firme e iré hasta el final”, confirmó el #Velez.

https://t.co/U6KsBRGlUJ — Lucas Gatti (@gattiluc) May 28, 2020

“La Conmebol está para administrar los dineros, porque su función es ayudar a todos los clubes de Sudamérica, pero estos tipos están lucrando”, expresó, agregando que “veo muy difícil que el fútbol pueda volver tempranamente en Sudamérica, porque el sistema de salud es inferior al europeo, no existen protocolos de sanidad”.

Finalmente, al ser consultado sobre si sería candidato a la presidencia de la Conmebol, señaló que “no. Me gustaría ayudar, asesorar, pero ahora no. Me encantaría realizar muchas cosas: como ayudar a los seleccionados de cada país que ahora no tienen dinero y darles un sueldo, darles una casa, tener estadios de lujos, hacer canchas en los barrios más vulnerables. Hoy las personas que administran a la Conmebol no aportan con nada”, sentenció.