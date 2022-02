Un nuevo capítulo se vivió este sábado 5 de febrero en la teleserie que ha sido el comienzo del Torneo de Clausura de la Liga MX para el Necaxa, donde en la fecha 4 del recién iniciado certamen sumó su tercera derrota de la mano de Pablo Guede ya que se comió una dura goleada de 3-1 ante Pachuca en condición de local.

Y en la cancha del estadio Victoria de Aguascalientes estuvieron presentes dos chilenos en el equipo que dirige el extécnico de Colo Colo, ya que Ángelo Araos fue titular mientras que Jorge Valdivia ingresó en el complemento del encuentro, pero ninguno de los dos pudo hacer algo para evitar la derrota.

El encuentro fue dominado desde temprano por los Tuzos, ya que en el minuto 4 Romario Ibarra se encargó de poner el 1-0 en el marcador, el cual después aumentó a 2-0 solo seis minutos más tarde ya que en el 10' fue Avilés Hurtado quien anotó y aumentó la ventaja para el equipo de Darwin Ariel Quintana.

Tras eso se fueron al descanso y en el complemento Pachuca puso la estocada final, ya que Nicolás Ibáñez marcó de lanzamiento penal en el 75', aunque no fue todo.

Esto porque cuando se jugaba el último suspiro del encuentro, en el 90+1', el delantero uruguayo Facundo Batista anotó el único descuento con el que Necaxa sumó una nueva derrota. Situación que seguramente lamentan los hinchas, que tras haber ganado su último partido esperaban seguir por ese camino.

Con esto, los Rayos de Aguascalientes se instalan en el decimosegundo puesto de la tabla de posiciones después de cuatro partidos jugados donde suman tres puntos con una victoria (4-1 vs Santos) y tres derrotas (2-1 vs Juarez, 4-0 vs Monterrey y 3-1 vs Pachuca).

Ahora Necaxa se prepara para su próximo partido, el cual se jugará el sábado 12 de febrero por la fecha 5 del Torneo de Clausura de la Liga MX y visitará a Cruz Azul a partir de las 22:00 horas.