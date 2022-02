El ex Audax Italiano, Joaco Montecinos , aseguró estar contento por su arribo a Xolos de Tijuana y aseguró que el nivel de la liga azteca es muy alto.

Joaquín Montecinos defiende su decisión de emigrar a México: "En Chile piensan que venir acá es un retroceso y para mí no es así"

Joaquín Montecinos alzó la voz ante las numerosas críticas por su decisión de dejar el Campeonato Nacional para partir a México, defendiendo su elección y explicando las virtudes de la Liga MX y de su nuevo equipo, Xolos de Tijuana.

El talentoso puntero brilló en Audax Italiano la pasada temporada y a punta de esfuerzo y ganas se hizo un merecido espacio en la selección chilena, por lo que muchos lo enjuiciaron por su determinación de partir al balompié azteca.

Sin embargo, Montecinos se mostró feliz por su salto a México, y aprovechó la conferencia de prensa de prsentación para defenderse.

“Vengo con mucha energía para aportar mi granito de arena. Espero hacer las cosas de la mejor forma”, comenzó diciendo.

“En Chile me han criticado por tomar esta decisión, pero no entiendo por qué. Esta liga es muy competitiva, hay muchos jugadores de alto nivel, y creo que allá no tienen la mentalidad que tienen acá", agregó.

Montecinos fue claro y explicó que en Chile muchos "piensan que venir acá (México) es un retroceso y eso para mí no es así”.

“Siempre he encontrado muy competitiva a la liga mexicana. Tuve la fortuna de que mi padre (Pelado Montecinos) también jugó acá, y siempre me dijo que lo ayudó mucho en su desarrollo futbolístico”, complementó.

Por último, Joaquín Montecinos explicó sus ambiciones a nivel personal y deportivo. “Para mí lo más importante es seguir creciendo como jugador y como persona, y creo que estar aquí me va a ayudar con esos objetivos”.

“El objetivo es claro: pelear el campeonato. Se ha hecho un plantel para eso, hay un muy buen equipo, pero hay que demostrarlo en la cancha”, cerró el chileno.