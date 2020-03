Jorge Sampaoli es presentado como nuevo DT del Atlético Mineiro: "Intentaremos alcanzar a Flamengo, esa es la idea"

Jorge Sampaoli fue presentado oficialmente como nuevo entrenador del Atlético Mineiro de Belo Horizonte. El ex DT de la selección chilena y Universidad de Chile tendrá su segundo paso por el fútbol brasileño después de su etapa en el Santos.

El casildense asumirá la banca técnica del Galo hasta diciembre de 2021 y ganará cada 30 días US$250 mil (1,2 millones de reales), cifra que se dividirá entre él y su cuerpo técnico.

������ ¡BIENVENIDO, SAMPAOLI!



O treinador é apresentado à imprensa na Cidade do #Galo. pic.twitter.com/alOqf8pYTF — Atlético (@Atletico) March 9, 2020

En su primera conferencia de prensa, Sampaoli dejó en claro cuáles son sus aspiraciones con el equipo: "El Atlético Mineiro, por mi característica, tendrá un juego de ataque, donde intentará jugar en todo momento, contra cualquier equipo, en cualquier campo. Sin ningún tipo de miedo o protección".

"Eso es lo que me identifica y eso es lo que me trajo aquí. No está ganando ganando, está ganando de una manera. Y dentro de un tiempo espero que el Atlético tenga forma. Vamos a apuntar y alcanzar a Flamengo. Esa es la idea", refrendó.

Sampaoli debuta este sábado en la banca del Galo ante el Villa Nova por el Campeonato Mineiro.