Jorge Loverita Ramírez: A Sampaoli casi le pego el día que hice tres goles y me dijo que 'jugué mal'

Antes de su exitoso paso por Chile, Jorge Sampaoli hizo su carrera en Perú donde tuvo que comer bastante tierra. En uno de esos equipos que dirigió, vivió una tremenda anécdota con Jorge Loverita Ramírez.

El ex delantero le contó a Trome que estuvo a punto de golpear a Don Sampa cuando ambos estaban en el Coronel Bolognesi. “Era mi técnico en Bolognesi. En un partido ganamos 4-0 y yo hice tres goles y di pase para el cuarto”, comienza la historia el jugador peruano.

Agregando que “me citó a su departamento y me sacó un video de ese partido, donde se veía todos los pases errados que di. Le dije que porqué no ponía los goles que hice y me aclaró: ‘Para mí has jugado muy mal’. Me fui encima a pegarle, pero Sebastián Beccacece, actual entrenador de Racing, era su asistente y me agarró”.

Lo más curioso de todo es que el El Comercio se interesó en la historia y sin poner en duda los hechos, aseguran que Ramírez jamás hizo tres goles bajo el mando de Sampaoli.

"Buscando en los archivos de aquel Descentralizado, el único partido en el que Bolognesi goleó 4-0 con más de un tanto de ‘Loverita’ Ramírez fue ante Atlético Universidad, en la fecha 15 del Torneo Clausura. El exdelantero sí brilló pero no marcó un hat trick como él aseguró en la nota, anotó un doblete. Las otras anotaciones las hicieron Johan Fano y Luis Ramírez", consigna el legendario diario.