La misma Joana Sanz lo confirmó: se divorció de Dani Alves. La expareja del futbolista brasileño, en prisión preventiva por una acusación de violación, compartió una extensa carta en redes sociales donde afirmó que cerró una etapa de su vida junto a alguien que la "rompió en mil pedazos".

"Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, siempre me apoyó en todo, me impulsó a crecer, cariñoso, atento... me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos", escribió la modelo española.

"Creo que me va a costar años de vida sacar de mi memoria su forma de mirarme. Esa forma de como si yo fuera lo más increíble del mundo. Y joder, sí, soy increíble. Porque soy trabajadora, independiente, inteligente, detallista, cariñosa, divertida, fiel y humana. Tan humana que, a pesar del daño que me ha causado, sigo estando aquí a su lado", agregó.

"Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y amaré siempre. Quien diga que el amor se olvida se está autoengañando o no amó de verdad. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro esta etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15", cerró.

Alves se mantiene en prisión preventiva luego de ser acusado de violar a una mujer en diciembre de 2022. El mes pasado, la justicia española desestimó un recurso de su defensa, representada por el abogado Cristóbal Martell, que pedía su libertad provisional.

Según el relato de la denunciante, Alves abusó sexualmente de ella la noche del 30 de diciembre en la discoteca Sutton de Barcelona. A pesar de que inicialmente declaró no conocer a la mujer que lo acusaba, Alves terminó cambiando su versión y declarando que tuvo "relaciones sexuales" con la joven, quien mantiene que nunca consintió.